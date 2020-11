80 neue Corona-Fälle im Kreis Tuttlingen

Im Landkreis Tuttlingen sind am Freitag 80 neue Corona-Fälle vermeldet worden. Das gab Landrat Stefan Bär in einer Pressekonferenz am Freitag bekannt. Er sei selbst überrascht und habe nicht mit so einem Anstieg gerechnet, sagte Bär.

Woher die vielen Fälle kommen, kann das Landratsamt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eindeutig zuordnen. Er habe aber die Vermutung, dass sie mit einigen Fällen in Altenheimen in Zusammenhang stünden, so Bär. Am Donnerstag waren mehrere Corona-Fälle im Tuttlinger Elias-Schrenk-Haus bekannt geworden, alle Mitarbeiter waren daraufhin getestet worden. Zudem hatte es auch in einem Pflegeheim in Aldingen sowie in fünf weiteren Heimen im Kreis positive Befunde gegeben. Bislang seien allerdings vor allem Mitarbeiter und nur zum Teil Bewohner betroffen, erläuterte Bär.

Einen neuen Hotspot konnte das Gesundheitsamt bisher nicht ausmachen. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese Fälle aufzuarbeiten", sagte Bär, "das Gesundheitsamt ist über die Grenzen hinaus belastet." Er hoffe, am Montag oder Dienstag mehr dazu sagen zu können.

Im Gegensatz zu der Fallentwicklung hat sich die Lage im Klinikum etwas entspannt. Aktuell würden elf Patienten stationär behandelt, so Bär. Ein 44-Jähriger sei auf der Intensivstation und werde beatmet.

Zudem gab der Landrat bekannt, dass es einen weiteren Todefall im Landkreis gegeben hat. Ein Mann mit 81 Jahren, der im Krankenhaus behandelt worden war, sei in Zusammenhang mit Covid 19 gestorben.

Insgesamt gibt es nun 298 Corona-Fälle im Kreis Tuttlingen. Auf welche Gemeinden sich diese verteilen, konnte Bär am frühen Freitagnachmittag noch nicht sagen.