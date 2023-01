80-jährige Frau wird Opfer der WhatsApp-Masche

Erneut ist am Dienstag eine Frau in der Region Opfer der sogenannten WhatsApp-Masche geworden. Das teilt die Polizei mit und gibt zugleich Tipps, um sich vor Betrugsversuchen wirksam zu schützen.

Die 80-Jährige erhielt zunächst eine Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer. Der Absender gab sich als Sohn aus, der eine neue Handynummer habe. In weiteren Textnachrichten bitten die Betrüger um die Übersendung von Bildern des Sohnes mit der 80-jährigen Frau und täuschten eine finanzielle Notlage des Sohnes vor. In der Folge schickten die Betrüger der Frau Kontodaten mit der Bitte, Rechnungen für sie zu begleichen. So von den perfiden Absendern getäuscht, tätigte die Seniorin zwei Echtzeitüberweisungen in Höhe eines vierstelligen Geldbetrags auf die in den Nachrichten genannte Bankverbindung und damit auf das Konto der Telefonbetrüger.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf eine Möglichkeit hin, sich vor diesen Betrugsmaschen zu schützen. Hierbei sollte ein Kennwort mit den Familienangehörigen vereinbart werden. Bei Erhalt einer Nachricht oder eines Anrufs mit der Bitte um Geld wird das vereinbarte Kennwort abgefragt. Dann kann sich der Absender damit bestätigen. Wenn nicht, fliegt der Betrug auf, bevor Zahlungen getätigt worden sind.