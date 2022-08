„79 Minuten Tuttlingen sind genug“: Welt-Redakteur lästert über die Stadt

Über Tuttlingen lacht nicht nur die Sonne, sondern nun auch die Welt. Jetzt nicht sprichwörtlich, sondern mehr buchstäblich. Denn Reise-Redakteur Sönke Krüger von der Tageszeitung „Die Welt“ war bei seinem 9-Euro-Ticket-Selbstversuch am Tuttlinger Hauptbahnhof gestrandet.

Den dabei erlebten Kulturschock musste er sich von der Seele schreiben – verständlich, denn das Schreiben ist eine probate Selbsttherapie für Angehörige der schreibenden Zunft. Dass bei der Selbsttherapie Tuttlingens Tor zur Welt (Verzeihung, das Wortspiel musste einfach sein) nicht gerade vorteilhaft wegkam, lässt sich angesichts des bekannten Bahnhofsbildes leicht erraten.

Dass der Sönke allerdings während seines 79-minütigen (!) Aufenthalts auf eine Stippvisite ins Stadtzentrum der Großen Kreisstadt verzichtete, weil es „zu weit entfernt ist“ und hernach ein drastisches Urteil über die Donaustadt fällte, ohne diese wirklich zu Gesicht zu bekommen haben, ist dabei nahezu unverzeihlich.

Selbst Halbwüchsige mit erhöhtem Promillewert und einem Zelt unterm Arm schaffen es jährlich sogar per Bus vom Bahnhof zum Southside-Festival. Krügers Fazit: „79 Minuten Tuttlingen sind genug.“

Vieles wäre möglich

Gut, dass dies Roland Manz nicht mehr erleben muss. Gott hab ihn selig, der hätte dem Reiseredakteur eine Tuttlingen-Tour verpasst, die sich gewaschen hätte. Oder das Tuttlinger Wohnbau-Urgestein Horst Riess („Ich liebe diese Stadt!“) hätte dem schreibenden Reisenden sicherlich den schönsten Irish Pub in ganz Tuttlingen (oder so ähnlich) von innen gezeigt. Und schönsaufen kann man sich doch jeden Bahnhof.

Aber auch per pedes hätte sich Krügers Sönke durchaus davon überzeugen dürfen, dass Tuttlingen nicht nur Weltzentrum der Medizintechnik ist, sondern auch Weltzentrum der Dönerbuden, Optikergeschäfte, Bäckereien und Handyläden.

Eine kleine Empfehlung

Zu guter Letzt empfehlen wir dem Mann von Welt beim nächsten Besuch, sich an Tuttlingens Botschafter Herbert Tiny zu wenden, denn der hätte dem frechen Schreiberling nach der Honburg-Marathon-Führung stante pede eine Vorladung zum Narrengericht der Honberger Narren überreicht.

Zurück zum Tuttlinger Bahnhof: Ein Schmuckstück ist er nun wirklich nicht. Und es kommt wohl darauf an, ob man dort außerplanmäßig strandet oder dort hin will. Und wer den Tuttlinger Bahnhof schon einmal in seiner ganz eigenen Ästhetik erlebt hat, der fühlt sich anschließend überall wohl.