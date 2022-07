764 004 Euro für die Feuerwehren im Landkreis Tuttlingen

Die Feuerwehren im Landkreis Tuttlingen erhalten eine Förderung. „Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Feuerwehren im Landkreis Tuttlingen mit insgesamt 764 004 Euro. Alle förderfähigen Zuwendungsanträge konnten bewilligt werden", sagt Guido Wolf, Abgeordneter des Wahlkreises Tuttlingen-Donaueschingen.

Neben der pauschalen Förderung der Gemeinden fließt außerdem Fördergeld in weitere Maßnahmen im Feuerwehrbereich, zum Beispiel in den Betrieb des Digitalfunks. „Unsere Feuerwehren leisten jeden Tag unglaublich wertvolle Arbeit und sind auf die zuverlässige Unterstützung des Landes angewiesen. Nicht nur, dass die Ausstattung stimmen muss, auch die Zukunft der Feuerwehren gilt es zu sichern", so Wolf in der Mitteilung weiter.

Das Land stellt den Gemeinden im Jahr 2022 rund 42,3 Millionen Euro für Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrhäuser bereit. Hinzu kommen nochmals 11,6 Millionen Euro, die die Gemeinden als pauschale Unterstützung für die Ausstattung und Ausbildung der Feuerwehrangehörigen sowie für kleinere Beschaffungen erhalten. Die Förderbescheide werden derzeit von den Regierungspräsidien und Landratsämtern erstellt.