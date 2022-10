730 Euro monatlich fürs Gas: Warum ein Anbieterwechsel gerade keine gute Idee ist

Den Durchblick zu behalten, ist momentan schwierig. Die Gaspreise steigen ins Unermessliche, sinken plötzlich wieder, Umlagen werden eingeführt und wieder abgeschafft, Abschläge erhöht und wieder gesenkt. Wie viel müssen wir am Ende des Winters denn nun bezahlen für unser Gas?

Die gute Nachricht für viele, die bei einem regionalen Anbieter unter Vertrag sind: Der große Kostenexplosion ist in der Region fürs Erste ausgeblieben. Und viele Anbieter haben ihre Erhöhungen, die zum 1. Oktober angekündigt waren, wieder zurückgenommen. Bei den Tuttlinger Stadtwerken wird es für Bestandskunden sogar etwas günstiger als bisher, weil nicht nur die Gasbeschaffungsumlage (2,4 Cent) gestrichen wurde, sondern zudem auch die Mehrwertsteuer gesenkt wird. Um die sechs Cent zahlen viele Kunden für die Kilowattstunde Gas, zuzüglich monatlichem Grundpreis.

„Langfristige Einkaufsstrategie“ kommt SWT zugute

Eine „langfristige Einkaufsstrategie“ stecke dahinter, heißt es aus der Pressestelle der Stadtwerke auf Nachfrage. „Wir sind sehr gut aufgestellt und können trotz der Preissteigerungen bisher einen guten Durchschnittspreis anbieten.“

Auch die EnTro, die Trossinger Stadtwerke, sind bisher vergleichsweise gut gefahren. Noch im Juli habe die EnTro ihren Kunden neue Verträge mit 12,5 Cent pro Kilowattstunde angeboten. Viele hätten das angenommen, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Hans Baur, „und die sind jetzt auch froh, weil sie den Preis vorerst garantiert haben“.

In der Ersatzversorgung wird’s richtig teuer

Während es für Bestandskunden gut aussieht, haben Neukunden es nicht ganz so leicht. Eine fünfköpfige Tuttlinger Familie etwa kündigte nach einer Preiserhöhung den Vertrag mit ihrem bisherigen Anbieter. Ziel war es, zu den Tuttlinger Stadtwerken zu wechseln.

Weil das nicht so schnell ging wie gedacht, war die Familie eine Weile ohne Gasanbieter. In so einem Fall landet der Kunde automatisch beim Grundversorger – das ist der Dienstleister, der die meisten Haushalte in der Stadt versorgt. In Tuttlingen die Badenova.

Doch beim Öffnen des Briefs von der Badenova fiel der Familienvater aus allen Wolken: Bei einem Verbrauch von 20 000 Kilowattstunden im Jahr listete die Badenova für die nächsten zehn Monate einen Abschlag von 737 Euro monatlich auf – die sogenannte Ersatzversorgung. 36,9 Cent kostet da die Kilowattstunde. „Das wäre das Siebenfache von dem gewesen, was wir bisher bezahlt haben“, so der Vater.

Grundversorgung wäre erschwinglich

Ganz so schlimm wäre es nicht gekommen. Die Ersatzversorgung greift laut Badenova nur für die ersten drei Monate. „Dann rutscht man automatisch in die Grundversorgung“, sagt Thorsten Kuhlmann, Energiepolitischer Sprecher der Badenova. Und die ist deutlich günstiger, etwa 11 Cent kostet da die Kilowattstunde.

Damit kommen Tuttlinger ganz gut weg. In Trossingen verlangt die EnTro 16,7 Cent in der Grundversorgung, in Spaichingen die EnRW zwischen 12,45 und 16,53 Cent. Alles das liegt noch deutlich unter den Angeboten überregionaler Anbieter, die Gas kurzfristig kaufen und damit stärker von Marktschwankungen abhängig sind.

Wir müssten jetzt eigentlich für nächstes Jahr einkaufen. Hans Baur

Der Tarifwechsel sei im Schreiben von der Badenova aber nicht klar ersichtlich gewesen, sagt der Betroffene aus Tuttlingen. Er war dann froh, dass in der Zwischenzeit die Stadtwerke einen Vertrag schickten. Dort zahlt die Familie um die 130 Euro monatlich. Keine Selbstverständlichkeit, denn die SWT halten sich bei Neukunden momentan zurück.

Momentan gebe es viele Anfragen, heißt es von den SWT auf Nachfrage. „Jede Anfrage wird individuell geprüft und beantwortet.“ Eine Pflicht, Neukunden aufzunehmen, besteht nicht.

Turbulenzen und Regularien machen Anbieter Sorgen

Die Zurückhaltung liegt vor allem am turbulenten Energiemarkt. Momentan sei die Lage nicht schlecht, sagt Hans Baur von EnTro „Das Wetter ist gut, die Speicher sind gefüllt.“ Doch die Preise sind dynamisch. „Wir müssten jetzt eigentlich für nächstes Jahr einkaufen, aber das haben wir gestoppt“, sagt Baur.

Ab Anfang 2023 – wann genau, steht noch nicht fest – soll der Gaspreisdeckel kommen. „Am Ende bleiben wir sonst auf den gekauften Mengen sitzen.“ Ihn ärgert vor allem das Hin und Her der Politik und die vielen Vorschriften. „Wir werden in den Bürokratismus getrieben“, sagt er, „vieles ist Unsinn und überhaupt nicht umsetzbar.“

Sechs Wochen vor einer Erhöhung müssen die Anbieter ihre Kunden über die neuen Preise informieren. Und das werde früher oder später wohl auch in Tuttlingen passieren, heißt es von den SWT: „Die hohen Preise werden in den nächsten Jahren bei den Kunden ankommen“, prophezeien die Stadtwerke. „Auch wir kommen nicht darum herum, die gestiegenen Preise und staatlichen Umlagen vollumfänglich an die Kunden weiterzugeben.“

Und was, wenn jemand die höheren Abschläge oder die Jahresrechnung nicht zahlen kann? „Der Kunde sollte sich bei Zahlungsschwierigkeiten rechtzeitig bei der SWT melden“, raten etwa die Tuttlinger Stadtwerke, „um eine für beide Seiten verträgliche Lösung finden zu können.“