7000 Schaden bei Auffahrunfall

Ein 74-jähriger Hyundai-Fahrer ist am Donnerstag in der Zeughausstraße in das Heck eines Opel Corsas gefahren

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 27-jährige Opel-Fahrerin gegen 15 Uhr auf der linken Fahrspur der Zeughausstraße in Richtung des Aesculap Kreisverkehrs. Da der Verkehr stockte, musste die Frau ihren Wagen abbremsen. Der dahinterfahrende Hyundai-Fahrer bemerkte den vor ihm bremsenden Opel zu spät und fuhr dem Wagen in das Heck. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.