70 Läufer testen die run&fun-Strecke

Die run&fun-Vorbereitung läuft: Bei einem ersten Vorbereitungslauf haben nun 70 Läufer die Chance genutzt, die Wettkampfstrecken für Halb-/Marathon und Walking kennenzulernen.

Bei strahlendem Sonnenschein testeten Läufer und Walker gemeinsam die elf und 21 Kilometer langen run&fun-Strecken unter Wettkampfbedingungen. Wie beim Wettkampf selber gab es auch an diesem Tag Verpflegungsstände, die die run&fun-Organisatoren alle fünf Kilometer auf dem Weg vom Donauspitz über Möhringen, Tuttlingen und Nendingen zurück zum Donauspitz aufgebaut hatten. Beim Laufevent im Juni gibt es sogar die doppelte Anzahl Verpflegungsstellen – dann nämlich alle 2,5 Kilometer.

Die Läufer teilten sich in zwei Gruppen auf. Der eine Teil nutzte den Vorbereitungslauf schon als Training für run&fun. Der andere Teil trainierte für anstehende Läufe in naher Zukunft. „Wir freuen uns, wenn wir die Läufer in drei Monaten wieder bei run&fun sehen“, sagt Organisator Thomas Ullrich. „Aber natürlich zeigt uns die Teilnahme von Läufern, die für einen anderen Lauf trainieren, dass unser Vorbereitungslauf als gute Wettkampfvorbereitung angesehen wird.“

Mehr als 43 000 Liter Wasser werden für den Lauf geordert

Der Vorbereitungsevent diente aber nicht nur den Sportlern, sondern auch den run&fun-Organisatoren als Testlauf. Denn am 29. und 30. Juni soll alles reibungslos funktionieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Das eingespielte Team arbeitet seit 17 Jahren routiniert Seite an Seite, will aber auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. „Eigentlich kann uns nur das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen“, sagt Bernd Ausländer, der für die Organisation der Verpflegung zuständig ist. Beispielsweise ordern die Veranstalter jährlich 80 Paletten Getränke, das sind 43 200 Liter Wasser. „Bei extremer Hitze ist das aber zu wenig“, spricht Ausländer aus Erfahrung, „bei entsprechenden Wettervorhersagen müssen wir deshalb zusätzliche Wasservorräte bestellen.“

2018 nahmen 4115 Läuferbei run&fun teil

Die jahrelange Organisationserfahrung und die Zusammenarbeit mit den Sponsoren hilft dem run&fun-Team bei der ständigen Optimierung des Sportevents. run&fun ist mittlerweile eines der wichtigsten Laufevents in Süddeutschland. So nahmen im vergangenen Jahr 4115 Läufer teil.

Läufer für Gränzbote-Team gesucht:

Es ist höchste Zeit, fit zu werden! Am Wochenende 29. und 30. Juni steht das Tuttlinger Lauf-Event run & fun an und Sie können Teil des Gränzbote-Teams werden. Ab sofort können sich Leser für das Team bewerben. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Distanzen: fünf Kilometer, zehn Kilometer oder Halbmarathon. Fit gemacht werden die Teilnehmer von erprobten Trainern immer mittwochs ab 18 Uhr. Jeder wird dabei in eine Trainingsgruppe eingeteilt, die zum individuellen Lauftempo passt. Gränzbote-Läufer erhalten ein Laufshirt und einen Gutschein für Laufschuhe im Wert von 40 Euro. 60 Plätze stehen zur Verfügung, Anmeldeschluss ist am Sonntag, 7. April. Bitte bei der Anmeldung angeben: Name, Anschrift, Telefon, E-Mail, Geburtsdatum und der ausgewählte Laufwettbewerb. Wer teilnehmen möchte, schreibt an redaktion.stadt.tuttlingen@schwaebische.de