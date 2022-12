64-jährige Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Frau ist es am Sonntag, gegen 14.15 Uhr, am Fußgängerüberweg auf der Mühlheimer Straße gekommen. Ein 48-jähriger Fahrer eines Renault fuhr auf der Mühlheimer Straße in Richtung Tuttlingen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Am Fußgängerüberweg prallte der Mann mit einer 64 Jahre alten Fußgängerin zusammen, die zur selben Zeit dort die Straße überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau auf die Straße, wodurch die Fußgängerin sich leicht verletzte. Ein Krankenwagen brachte die Verletzte in eine Klinik. Am Renault entstand kein Schaden.