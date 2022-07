60 Jahre LIONS-Club Tuttlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit Rekordbeteiligung nahmen die Mitglieder und Partnerinnen des LIONS-Club Tuttlingen und der Partnerclubs aus Montgeron (F) und Toggenburg (CH) an der 60-Jahrfeier mit Präsidentenamtsübergabe teil.

In stimmungsvollem Ambiente in Bodman wurde der Staffelstab vom scheidenden Präsidenten Dr. Stephan Spang, an den neuen Präsidenten, Markus Waizenegger für das LIONS-Jahr 2022/2023 übergeben.

Dr. Stephan Spang begrüßte zweisprachig die zahlreichen Gäste der Partnerclubs, die eigens zu diesem Jubiläum aus Paris und dem Toggenburg angereist waren. Eine besondere Freude war es, sowohl das langjährigste Mitglied Fritz Knape (59 Jahre), wie auch das neueste Mitglied Dr. Sebastian Freytag zu den Anwesenden zählen zu können.

Nach Grußworten der Präsidenten der Partnerclubs aus Montgeron und dem Toggenburg, bedankte sich der scheidende Präsident Dr. Spang bei Sekretär Dr. Harald Stallforth für seine Arbeit, wie auch bei seiner Gattin Dr. Astrid Spang für die tatkräftige Unterstützung und insbesondere bei der Organisation der Lions-Damenkaffee. Die dabei gesammelten Spenden werden dem Frauenhaus zur Verfügung gestellt.

Dr. Spang ließ sein Präsidentenjahr Revue passieren. Besonders stolz war Dr. Spang über die sehr gute Präsenz der Mitglieder während seiner Präsidentschaft.

Rekordverdächtig war im Präsidentenjahr von Dr. Stephan Spang auch die Spendensumme, die vielen verschiedenen Einzelpersonen und Institutionen übergeben werden konnte. Das „letzte Wort“ der Präsidentschaft von Dr. Stephan Spang, gehörte der Präsidentengattin Dr. Astrid Spang. Guido Wolf konnte gewonnen werden, die Festrede zum 60-jährigen Bestehen abzuhalten.

Nach der Übergabe des traditionellen Staffelstabs, dankte der neue Präsident Markus Waizenegger seinem Vorgänger und dessen Gattin unter großem Beifall aller Anwesenden.

Markus Waizenegger freute sich über das ihm entgegengebrachte Vertrauen, dem Club im nächsten Lions-Jahr vorstehen zu dürfen. Das Hauptprojekt des neuen Präsidenten im neuen LIONS-Jahr wird das Andheri-Projekt in Indien sein.

Dem von Markus Waizenegger zusammengestellten und von der Mitgliederversammlung gewählten Vorstand für das Clubjahr 2022/23 gehört auch Armin Hipp als Vizepräsident an. Er wird den Staffelstab dann im Juni 2023 übernehmen. Das Amt des Sekretärs wird erneut von Dr. Harald Stallforth bekleidet.