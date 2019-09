60 D-Junioren-Teams nehmen an VR-Talentiade-Cup teil

Am Samstag, 14. September, steht die Vorrunde der D-Junioren des VR-Talentiade-Cups im Fußballbezirk Schwarzwald auf dem Programm. An drei Spielorten nehmen 60 Mannschaften teil. Zudem findet in Gosheim gleichzeitig noch die Bezirksendrunde bei den D-Juniorinnen des VR-Talentiade-Cups auf dem Programm.

Gespielt wird bei den D-Junioren in Deißlingen, Irslingen und Gosheim. Beginn ist jeweils um 10 Uhr. In Deißlingen spielen: Gruppe 1: SG Deißlingen, SG Hardt/Lauterbach I, SG Tuningen-Baar II, SC 04 Tuttlingen II, SG Wellendingen II; Gruppe 2: SG Epfendorf/Harthausen, VfL Nendingen, SG Fluorn-Winzeln II, FC Weigheim I, JFV Oberes Donautal; Gruppe 3: SG Herrenzimmern, SV Zimmern IV, FV 08 Rottweil, SpVgg 08 Schramberg und der SG Dürbheim/Heuberg; Gruppe 4: SV Spaichingen III, SV Waldmössingen, SG Tuningen-Baar I, FC Göllsdorf, SC 04 Tuttlingen III.

In Irslingen spielen: Gruppe 5: SG Irslingen, SV Wurmlingen II, SG Fluorn-Winzeln I, SV Spaichingen, FV 08 Rottweil I; Gruppe 6: FSV Schwenningen I, SV Spaichingen II, SV Seitingen-Oberflacht, FC Weigheim II, SpVgg Aldingen, Gruppe 7: SV Sulgen, SC 04 Tuttlingen I, SG Dunningen I, SG Hardt/Lauterbach II, SpVgg Trossingen II; Gruppe 8: FSV Denkingen, SV Zimmern III, BSV Schwenningen, SG Schörzingen/Zepfenhan, VfB Bösingen.

Die Mannschaften in Gosheim: Gruppe 9: FSV Schwenningen II, SpVgg Bochingen, BSV Schwenningen II, JFV Oberes Donautal II, SG Gosheim-Wehingen I; Gruppe 10: SpVgg Trossingen I, SG Gosheim-Wehingen II, TG Rottweil-Altstadt, SG Rötenberg, SGM Villingendorf; Gruppe 11: SV Zimmern II, SG Mariazell, SG Lindenhof/Oberndorf, SG Bubsheim/Heuberg, SG Gosheim-Wehingen III; Gruppe 12: SG Renquishausen I, SV Wurmlingen I, SV Zimmern I, SG Dunningen II, SG Wellendingen I.

Die Gruppensieger sowie die acht besten Gruppen-Zweiten erreichen die Bezirksendrunde um den VR-Talentiade-Cup, die am 5. Oktober in Oberndorf ausgetragen wird.

Die D-Juniorinnen spielen am Samstag ab 12 Uhr in Gosheim die Endrunde um den VR-Talentiade-Cup aus. Mit der SG Hardt, SV Bärenthal, SV Spaichingen und der SpVgg Aldingen sind nur vier Mannschaften dabei, die im Modus „Jeder gegen Jeden“ spielen.