60. Blumenschmuckwettbewerb in Durchhausen

Zum 60. Mal wird dieses Jahr der Blumenschmuckwettbewerb in Durchhausen ausgelobt. So trafen sich Kurt Höfler, Helmut Ganter, Margot Stehle, Bernd Schorpp, Renate Diesch und Horst Walter zu Ihrer Tour durch das Dorf um die Bewertung des diesjährigen Blumenschmuckwettbewerbs vorzunehmen.

Insgesamt wurden in Durchhausen 204 Objekte begutachtet. Davon sind 150 Anwesen in die Bewertung genommen worden. Das bedeutet nun nicht, dass die restlichen Vorgärten und Hausfassaden nicht gepflegt werden, aber Hecken und Stauden verwehren den Einblick. So ist manches schöne blühende Refugium nicht einzusehen. Erfreulich ist die Zunahme bei den Blühstreifen für Insekten im und rund um das Dorf. Hier tragen die bisherigen Bemühungen des OGV bereits Früchte; denn die Landwirte, die Gemeinde und viele Privatpersonen legen Blumenwiesen an.

Im Außenbereich legen die Landwirte größere Flächen an und informieren auf bunten Schautafeln über den Sinn und Nutzen. Die Gemeinde pflegt die Retentionsanlage und hat ein buntes Naherholungsgebiet geschaffen, in dem auch das „nachwachsende Denkmal“ zur Deutschen Einheit gedeiht. Der OGV pflegt das Rosales Kreuz und den Latschariplatz im Dorfzentrum und kümmert sich um die Obstbaumallee am Scheckenbühl, welche jährlich zum „Tag des Baumes“ um ein Exemplar in Richtung Gunningen wächst. Der Kreisverkehr Richtung Oberflacht blüht ebenfalls üppig.

Erfreulich ist laut Horst Walter die Entwicklung, dass kaum noch Schottergärten angelegt werden und viele Rasenflächen sind mit hohen Blühstreifen durchsetzt. Vorsitzender Horst Walter zieht als diesjähriges Fazit: „Die Gestaltung der Fassaden und Vorgärten ändert sich laufend. Die Blumenkästen an den Fenstern werden weniger. Die Bepflanzung der Vorgärten nimmt zu und wird wieder abwechslungsreicher. Leider verstecken sie sich oft hinter zu hohen Hecken. Die Perle im Schönbachtal glänzt im Blütenkranz.“ Hoffnungsvoll blickt der Verein auf den November, dort soll traditionell die Prämierung mit Bildershow stattfinden und der 60. Blumenschmuckwettbewerbsgeburtstag würde gefeiert werden.