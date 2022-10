55-Jähriger Liebesschwindler aus dem Landkreis Tuttlingen betrügt Frau

Eine Frau ist am Wochenende einem Heiratsschwindler auf den Leim gegangen. Die 55-Jährige, hatte den Mann bereits vor mehreren Monaten auf dem Dating-Portal „Tinder“ kennengelernt. Nach einiger Zeit kam der Verdacht auf, der Mann hätte es nur auf das Hab und Gut der 55-Jährigen abgesehen. Ihre Tochter hatte der Frau deshalb bereits geraten, wegen Betrugsverdacht zur Polizei zu gehen. Denn offenbar schlich sich der 47-Jährige, der im Landkreis Tuttlingen wohnt, stetig in das Vertrauen der Frau, die mit ihrer Tochter in der Schweiz wohnt. Auffällig war, dass der vermeintliche Liebhaberbereits nach einigen Wochen eine Verlobung anbahnte. Laut Polizeiangaben gab er außerdem rund 2000 Euro der 55-Jährigen für Bekleidung, Eintrittsgelder, Restaurantbesuche und anderes aus. Auch Immobilien wollte er kaufen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Betrugsfalles. Sofern ein solcher tatsächlich vorliegt, droht dem Mann eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe.