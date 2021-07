54 Veranstaltungen bei „Sommer im Park“

Zum 14. Mal findet in diesem Jahr die Veranstaltungsreihe „Sommer im Park“ statt. Ab Donnerstag, 29. Juli, bietet die Stadtverwaltung Tuttlingen, gemeinsam mit den örtlichen Vereinen, Organisationen und Einzelakteuren, ein buntes Kultur- und Freizeitprogramm für Daheimgebliebene an. Alles in allem stehen 54 Einzelveranstaltungen an, der Eintritt ist frei.

Lange war unklar, ob die Veranstaltungsreihe überhaupt stattfinden kann, und die Vorplanungen fanden dann unter ständig wechselnden Vorzeichen statt. Das Team um Kulturabteilungsleiter Claus-Peter Bensch schaffte es dann trotz kurzer Vorbereitungszeit: Während der gesamten Ferienwochen wird es fast täglich Veranstaltungen im Donaupark geben.

Los geht es am Donnerstag, 29. Juli, um 19 Uhr, wenn im Zelt am Festplatz Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck die Reihe eröffnet. Zum Start präsentiert Christof Manz die „Noche latina“ mit der Band „Los Vándalos“ um Frontfrau Ximena Poveda. Da parallel der Ehrenamtshock der Stadt Tuttlingen auf dem Festplatz stattfindet, wird darauf hingewiesen, dass der Ein-lass zum Zirkuszelt direkt beim Zelt an den Bauzäunen stattfindet.

Weiter geht es im Programm am Freitag, 30. Juli, um 19 Uhr mit dem traditionellen Summerwinds-Konzert des Städtischen Blasorchesters (SBO) Tuttlingen auf der Ginkgoterrasse im Umläufle, die Bewirtung erfolgt durch das SBO. Am Samstag, 31. Juli, um 11 Uhr sind alle Kinder eingeladen, das Kinderfest zum Ferienanfang im Zirkuszelt am Festplatz zu besuchen. Den Samstagabend bestreitet die Städtische Musikschule, ab 19 Uhr bespielen junge Solisten und Ensembles dann die Bühne im Zirkuszelt. Als kleine Überraschung gibt es ein Feature mit einer Newcomerin aus dem Fernsehen. Elternbeirat und Förderverein Viva La Musica sorgen für das leibliche Wohl der Gäste.

Auch am Sonntag, 1. August, sind zwei Veranstaltungen geboten. So stellt die Gosheimer Autorin Christine Grimm um 15 Uhr im Wäldchen unterhalb der Ginkgoterrasse im Umläufle ihren neuen Roman „Luftballons und Liebe" vor. Um 17 Uhr geht es dann im Zelt am Festplatz mit der Rockabilly-Band „Mary and the Rhythm Boosters“ weiter. Die Programmpunkte ab 2. August werden wochenweise hier vorgestellt.

Bei allen Veranstaltungen gibt es eine Begrenzung der Teilnehmerzahl, und es gilt die 3G-Regel für Besucher ab sechs Jahren (vollständig geimpft, genesen oder getestet). 30 Minuten vor Programmbeginn gibt es eine Testmöglichkeit am jeweiligen Spielort. Die vorgeschriebene Kontaktdatenerfassung kann per Luca-App oder per Formular erfolgen.

In den sechs Wochen bis zum letzten Ferienwochenende gibt es noch viele weitere Veranstaltungen, so kann beispielsweise in diesem Jahr auch wieder das BMX-Männle-Turnier am 14. und 15. August auf dem Skateplatz ausgerichtet werden, was im vergangenen Jahr pandemie-bedingt nicht möglich war. Konzerte, Lesungen, Vorführungen mit Vereinen oder Angebote wie Zumba oder Lachyoga gehören ebenso dazu, wie das farbenfrohe Kinderprogramm und spannende Angebote für Jugendliche.

Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei, Spenden für die Künstler und Künstlerinnen oder die ausrichtenden Vereine und Organisationen sind jederzeit erlaubt. Hauptveranstaltungsort ist das Zirkuszelt auf dem Festplatz am Donauufer, ins Leben gerufen von Christof Manz und dem Rittergartenverein. Die Zeltveranstaltungen sind regensicher, wenn auch mit reduzierter Teilnehmer-zahl, alle Freiluftveranstaltungen können hingegen nur bei weitestgehend trockenem Wetter stattfinden. Die tagesaktuellen Infos werden im Internet veröffentlicht.

Auch gastronomisch wird bei Sommer im Park etwas geboten. Neben der Kischte, dem Golem und der Minigolfanlage wird ein Bistrowagen der HK-Eventgastronomie beim Zirkuszelt am Festplatz betrieben. Das Gesamtprogramm, sämtliche Hygienekonzepte, ein Lageplan und weitere Infos sind dort zu finden:

www.tuttlingen.de/sommer-im-park zu finden.