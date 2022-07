Nach Unfall mit Fahrrad: 53-Jährige liegt weiter im Koma - Ersthelferin fordert Konsequenzen für Gaffer

Sollte eine 53-Jährige ihren Unfall vom vergangenen Montag überleben, dann müsste sie sich wohl bei einer Frau bedanken. Elke G. (Name von der Redaktion geändert) griff sofort beherzt ein und übernahm die Versorgung der schwer am Kopf Verletzten, die zwischen Talstraße und Stockacher Straße auf dem Gehweg mit einer 70-jährigen Radfahrerin zusammengestoßen war. Gegenüber den schaulustigen Passanten erhebt die Ersthelferin nun schwere Vorwürfe.

„Es sei ein tragischer und schlimmer Tag“, berichtet Elke G. Sie ist mit ihrem Partner auf der Rückfahrt nach Tuttlingen, als sie das auf dem Gehweg liegende Unfallopfer sieht. „Ich habe nur gesagt, wir müssen sofort umdrehen.“ Das Auto wird eilig in einer Einfahrt abgestellt. Der Partner bleibt im Fahrzeug, um es notfalls wegfahren zu können.

Es war ganz schlimm, wie die anderen Leute – schätzungsweise mehr als 30 – drumherum gestanden sind. Elke G.

Elke G. läuft zur 53-Jährigen. Überall stehen Passanten und schauen auf die am Kopf blutende Frau. „Es war ganz schlimm, wie die anderen Leute – schätzungsweise mehr als 30 – drumherum gestanden sind. Da hilft kaum einer. Es hätte nur noch gefehlt, dass sie filmen oder Fotos machen“, sagt sie. Eigentlich findet Elke G., sollten alle, die mit Ausnahme weniger nicht Erste Hilfe geleistet haben, eine Strafe kriegen.

Immerhin habe jemand aus den vorbeifahrenden Autos einen Notruf abgesetzt, glaubt Elke G. Bis Rettungssanitäter und Notarzt vor Ort sind, kümmert sie sich um die Frau. „Ich habe mich runtergebeugt. Sie hat nur gemurmelt, mir ist so schlecht.“

Mit Kompressen versucht sie, die Blutung am Kopf zu stillen, bringt mit Hilfe einer weiteren Person die Verletzte in die stabile Seitenlage. „Ich kannte das noch“, meint sie, weil sie früher im Rettungsdienst tätig gewesen sei. Inzwischen sorgt die Tuttlinger Polizei, die zufällig auf dem Weg in die Innenstadt vorbeifährt, dafür, dass sich Unbeteiligte vom Unfallort entfernen.

Nachbarn werfen Kissen nicht herunter: Ist ja noch neu

Um den Kopf zu stabilisieren, fehlt Elke G. aber das passende Material wie Decke oder ein kleines Kissen. „Ich habe mich dann umgesehen. Da liegen die Nachbarn in den Fenster auf Kissen und glotzen. Den habe ich dann angeschrien: Wirf etwas runter, damit wir das unter den Kopf legen können.“ Über die Antwort ist Elke G. immer noch sauer. „Da sagt der, ,Das nicht. Das Nackenkissen ist noch neu’. Aber das ist doch egal. Es geht doch darum, zu helfen.“ Doch schließlich wird doch etwas geworfen.

Notarzt kann nach Untersuchung erste Entwarnung geben

Trotz Erstversorgung wird die 53-Jährige bewusstlos. „Das sah echt schlimm aus. Ich dachte, die verstirbt an der Unfallstelle“, meint Elke G. Der eintreffende Notarzt und die Rettungssanitäter können wenigstens ein wenig Entwarnung geben. Die Sauerstoffsättigung und Herz-Kreislauf seien in Ordnung gewesen. Ein Bruch des Schädels kann vor Ort nicht festgestellt werden.

Sie hatte ein Schädelhirntrauma. Thorsten Lang, Leiter des Rettungsdienstes

„Sie hatte ein Schädelhirntrauma“, berichtet Thorsten Lang, Leiter des Rettungsdienstes beim Deutschen Roten Kreuz Tuttlingen, auf unsere Nachfrage. Ob es sonst noch welche Verletzungen gegeben habe, könne man nur über eine Computertomografie erkennen.

Wer nicht sofort hilft, riskiert den Tod des Unfallopfers

Der Blutverlust sei, so Lang, weniger schlimm. „Wenn jemand auf den Kopf fällt, dann sieht das immer nach viel Blut aus.“ So würden schon 100 Milliliter Blut, die man auf den Boden schüttet, nach einer großen Lache aussehen. Bei einer Blutspende würden einem Menschen aber 450 Milliliter Blut abgezapft. „Das ist dann auch unproblematisch.“

Schlimmer sei hingegen die fehlende Hilfsbereitschaft vieler umstehender Schaulustiger gewesen. „Eigentlich geht es der Person, die auf dem Boden liegt, schon schlecht. Wenn man etwas macht, dann kann es nur besser werden. Wenn wir aber nur herumstehen, dann stirbt der Mensch möglicherweise und ist dann wirklich tot“, sagt er. Würde die stabile Seitenlage nicht angewandt, könne das Unfallopfer an Erbrochenem ersticken, bei einem Herzkreislauf-Stillstand würde eine Herzdruckmassage und Beatmung Leben retten.

Rettungskräfte werden sogar im Straßenverkehr ausgebremst

Dass nicht geholfen wird, erlebt Lang immer häufiger. Vor allem bei den jüngeren Menschen sei dann auch noch das Hantieren am Handy prägnant. Aber auch im Straßenverkehr auf der Anfahrt zum Unfallort würde kaum jemand Platz machen. „Viele machen den Weg nicht frei. Sie schauen in den Rückspiegel, sehen den Rettungswagen und fahren trotzdem mit der gleichen Geschwindigkeit weiter.“

Sollte dann auch noch die Feuerwehr im Einsatz sein, würden noch mehr Passanten stehen bleiben. „Das ist dann echt ein Magnet“, so Lang. Es werde schwieriger mit der Gesellschaft, findet er. Dabei will doch jeder Hilfe im Notfall haben. „Und wer nicht helfen kann oder will, der soll doch aus Pietätsgründen wenigstens weitergehen“, findet Elke G.

Die 53-Jährige wurde nach der Betreuung durch Elke G. sowie den Rettungsdienst schnell abtransportiert und mit dem Rettungshubschrauber ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Dort, so teilt die Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil mit, würde sie immer noch liegen: schwer verletzt und im Koma.

Dass das Unfallopfer bereits identifiziert werden konnte, ist auch eher zufällig möglich gewesen. Während der Unfallaufnahme, erklärt Elke G., habe das Mobiltelefon der 53-Jährigen geklingelt. Eine Ersthelferin reicht es einem Polizisten weiter.

Der Kollege hat mit einer Bekannten des Unfallopfers telefoniert.

Ein schwerer Unfall war nur eine Frage der Zeit

Auch zum Unfallhergang benötigt die Polizei noch Informationen. Man habe zwar mit der Radfahrerin gesprochen. Weil die Unfallfolgen aber immens wären, sollten sich unbeteiligte Zeugen bei der Polizei melden. Aus Sicht von Jochen Schmid aus Tuttlingen, der sich mit einem Leserbrief an die Redaktion wendet, sei es nur eine „Frage der Zeit“ gewesen, „bis ein solch schwerer Unfall, wie in der Stockacher Straße passiert. Tagtäglich kann man in Tuttlingen Radfahrer beobachten, die regelwidrig auf dem Gehweg fahren, um beispielsweise rote Ampeln zu umfahren.“

Dabei wird in Kauf genommen, dass Fußgänger gefährdet werden. Jochen Schmid

Dies falle insbesondere in den Einbahnstraßen der Innenstadt wie Oberamtei oder Stadtkirchstraße auf, wo Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung fahren dürfen und dann, da diese Straßen zu schmal sind, auf die Gehwege ausweichen. „Dabei wird in Kauf genommen, dass Fußgänger gefährdet werden.“

Er fordert, dass bei Verstößen die Verkehrs- und Ortspolizei ermahnend eingreift. Auch der Verkehrsausschuss sollte sich die Situation in den zu schmalen Einbahnstraßen anschauen. „Ein Mindestabstand von 1,50 Meter, speziell im Winter, kann da nicht gewährleistet werden. Und in der Fußgängerzone sind manche Radfahrer viel zu schnell unterwegs.“