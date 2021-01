51 neue Corona-Fälle am Wochenende

Die Zahl der Corona-Infizierten ist am Wochenende im Landkreis Tuttlingen um 51 Fälle gestiegen. Am Samstag wurden nahc Angaben des Landratsamts 20 positive Fälle gemeldet, am Sonntag 31. Insgesamt gab es 81 Negativbefunde. Neue Todesfälle gab es nicht.

Im Klinikum ist die Lage laut Nadja Seibert von der Pressestelle des Landratsamts ähnlich wie in den vergangenen Tagen. Stand Sonntag waren 19 Covid-19-Patienten im Krankenhaus, drei von ihnen auf der Intensivstation.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für die Infektionen pro 100 000 Einwohner lag am Sonntag bei 140 und wird am Montag auf 142,8 steigen.