Am Dienstag hat ein Fußgänger in der Donaustraße in Tuttlingen an einem vorbeifahrenden Auto den Spiegel abgeschlagen. Der Autofahrer stieg aus seinem Wagen aus und wollte den 50-Jährigen zur Rede stellen. Dabei wurde der Autofahrer mit Faustschlägen traktiert und sein Mobiltelefon beschädigt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 50-Jährigen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.