Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Geschenke-Aktion 2022 des Kinderschutzbundes Tuttlingen konnten 480 Päckchen für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen gesammelt werden. Zusammen mit den Kooperationspartnern Stadt und Landkreis Tuttlingen, Tuttlinger Hallen, Kreissparkasse Tuttlingen und Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar konnten im Dezember Weihnachtsbäume mit 360 Geschenkekarten geschmückt werden. Bereits innerhalb weniger Tage waren nahezu alle Karten abgenommen.

Neben den Kooperationspartnern beteiligten sich auch drei Kindergärten an der Geschenke-Aktion und sammelten zusammen mit den Eltern der Einrichtungen weitere Geschenke. So übergaben der Kindergarten „Am Vogelsang“ aus Fridingen, der Kindergarten „Sonnenschein“ aus Ippingen und die Kindertagesstätte „Kita am Leutenberg“ zusammen mit den Mitarbeitenden der Tuttlinger Klinik weitere 120 Geschenkepäckchen an den Kinderschutzbund. Insgesamt 480 Päckchen warten nun darauf, Kindern übergeben zu werden. Die Geschenke werden im Laufe dieses Jahres an die Familien im Rahmen des Kleiderladens des Kinderschutzbundes herausgegeben – getreu dem Motto „Bringen Sie mit uns Kinderaugen zum Strahlen und schenken Freude das ganze Jahr!“.

Auch das Reisebüro Hutter beteiligte sich an der Geschenke-Aktion 2022 und übergab eine Spende mit einem ansehnlichen Betrag an den Kinderschutzbund.

„Wir sind überwältigt von der großen Spendenbereitschaft zum Weihnachtsfest. Neben den vielen liebevoll verpackten Geschenken erhielten wir eine Vielzahl an Geldspenden mit kleinen und großen Beträgen. Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern und unseren Kooperationspartnern im Namen der Kinder. Sie alle helfen uns bei unserem Einsatz für Kinder und Familien und bereiten große Freude“, sind sich die Vorsitzenden Irmgard Rieger und Hans-Peter Seute sicher.