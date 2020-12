450 Päckchen für bedürftige Familien zum Abholen bereit

Im Rahmen der Weihnachtsaktion 2020 des Kinderschutzbundes Tuttlingen konnten rund 450 Päckchen für Kinder aus sozial benachteiligten Familien gesammelt werden. Die Kinder erhalten – coronabedingt – die Pakete erst in den kommenden Wochen.

Zusammen mit den Kooperationspartnern Stadt und Landkreis Tuttlingen, Kreissparkasse Tuttlingen und Volksbank Donau-Schwarzwald-Neckar waren für die Aktion fünf Weihnachtsbäume mit 300 Wunschkarten aufgestellt worden.

Bereits nach drei Tagen seien nahezu alle Karten abgenommen gewesen. „Wir sind begeistert von dieser überwältigenden Resonanz und dem Erfolg der Weihnachtswunschaktion“, freuen sich Irmgard Rieger und Hans-Peter Seute, die beiden Vorsitzenden des Kinderschutzbundes, über diese Hilfsbereitschaft.

Begeistert sind sie auch von den Schülern des Otto-Hahn-Gymnasiums: Trotz den erschwerten Bedingungen durch Corona konnten sie mehr als 100 Geschenke sammeln und an die Mitarbeiter des Spielnachmittags des Kinderschutzbundes übergeben.

50 Geschenke sind dabei für die Fahrradwerkstatt auf Tuttilla: Mit neuen Beleuchtungssets, Fahrradhelmen und Flickzeug können Kinder im kommenden Jahr gebrauchte Fahrräder reparieren und erhalten so ein verkehrssicheres Fahrrad. Weitere 50 Päckchen des Otto-Hahn-Gymnasiums sind Geschenke für Kinder aus dem Spielnachmittag. Diese konnten sich bereits erfreuen, da ihnen per „Geschenke-Express“ die Päckchen von den Mitarbeitern des Spielnachmittags nach Hause geliefert wurden.

Neben dem Gymnasium beteiligten sich zwei Kindergärten an der Weihnachtsaktion. Der Kindergarten „Vogelsang“ aus Fridingen hat 15 Päckchen und die Kita am Leutenberg rund 50 Päckchen gesammelt.

Alle Päckchen lagern nun gesammelt in den Räumen des Kinderschutzbundes. Coronabedingt muss die Geschenkeübergabe an die Familien in diesem Jahr anders als gewohnt erfolgen. So erhalten die Kinder ihre Geschenke in den kommenden Wochen bei ihren Besuchen mit ihren Eltern im Kleiderladen.

„Wir sind begeistert von der großen Spendenbereitschaft der Tuttlinger Bürger. Wie groß das Engagement und die Freude sind, wird an der Vielzahl der liebevoll verpackten Geschenke deutlich“, so Irmgard Rieger und Hans-Peter Seute.

Die Geschenke werden den Kindern große Freude bereiten“, sind sie sich sicher.