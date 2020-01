Aufgrund von Personalmangel und neuer gesetzlicher Regelungen hat das Klinikum in Singen am Hohentwiel zum Jahreswechsel 29 Betten abgebaut, informierte der ärztliche Leiter, Dr. Frank Hinder. Wie sieht es am Klinikum in Tuttlingen aus? „Abteilungsschließungen stehen uns nicht bevor. Ich hoffe, dies bleibt auch zukünftig so“, erklärt Geschäftsführer Sascha Sartor auf Nachfrage dieser Zeitung.

„Wir waren in der Vergangenheit sehr erfolgreich bei der Gewinnung von zusätzlichen Mitarbeitern, besonders in der Pflege“, sagt Sartor. Entgegen des allgemeinen Trends habe das Kreisklinikum Tuttlingen in den vergangenen 15 Monaten „gut drei Hände voll“ an Vollzeitpflegekräften zusätzlich gewinnen können. Das zeige, dass das Klinikum als Arbeitgeber einen guten Ruf in der Region genieße. Dennoch gibt es Engpässe. Sartor: „Schwierig gestaltet sich bei uns, wie bei sehr vielen anderen Kliniken, indes die Gewinnung von Pflegepersonal für die Intensivstation. Hier haben wir heute leider noch knapp 1,5 unbesetzte Stellen.“ Aber auch dafür hätten bereits zusätzliche Mitarbeiter gewonnen werden können, die in den nächsten Wochen ihre Arbeit im Klinikum Landkreis Tuttlingen aufnehmen werden.

Dafür gehe das Klinikum als Arbeitgeber auch neue Wege, wie zum Beispiel mit Radiospots. „Sich als guter Arbeitgeberzu positionieren, um damit attraktiv für Mitarbeiter zu sein, ist alternativlos.“ Das versuche das Krankenhaus mit einem breiten Strauß aus betrieblichen und familienfreundlichen Angeboten für alle Mitarbeiter. (iw)