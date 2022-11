440 Päckchen für bedürftige Kinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch 2021 gab es wieder die Weihnachtsaktion des Kinderschutzbundes Tuttlingen. 440 konkrete Wünsche von Kindern aus sozial benachteiligten Familien konnten auf diese Weise erfüllt werden. Bereits zum 14. Mal durfte der Kinderschutzbund die sechs großen Weihnachtsbäume seiner Kooperationspartner Stadt und Landkreis Tuttlingen, Kreissparkasse Tuttlingen, Volksbank Donau-Schwarzwald-Neckar und Tuttlinger Hallen mit insgesamt 300 Wunschkarten behängen. Bereits nach wenigen Tagen waren schon fast alle Karten abgenommen worden. „Wir freuen uns, dass die Weihnachtsaktion so gut angenommen wird und die Menschen sich so großzügig zeigen“, so Irmgard Rieger und Hans-Peter Seute, die Vorsitzenden des Kinderschutzbundes.

Begeistert sind sie auch von den Schülern des Otto-Hahn-Gymnasiums: So haben die Schüler auch dieses Jahr wieder über 60 besondere und für Weihnachten zum Teil auch ungewöhnliche Wünsche erfüllt und die Geschenke durch die Schülermitverwaltung an den Kinderschutzbund übergeben. „Bei diesen Wünschen handelt es sich speziell um Arbeits- und Bastelmaterial wie Arbeitshandschuhe, Nägel, Werkzeug, aber auch Ersatzteile, Flickzeug und Zubehör für unsere Fahrradwerkstatt und allerhand Brauchbares, das wir für unsere Outdoor-Aktivitäten bei den Spielnachmittagen und Ferienprogrammen auf dem Tuttilla-Abenteuerspielplatz dringend benötigen“, freut sich der Erzieher Daniel Schmidt.

Neben dem Gymnasium beteiligten sich ebenfalls zum wiederholten Male die Kindergärten „Vogelsang“ in Fridingen mit über 20 Päckchen und die Kita „Am Leutenberg“ in Tuttlingen zusammen mit Klinikmitarbeitern mit rund 70 Päckchen.

Alle Päckchen lagern nun in den Räumen des Kinderschutzbundes. Coronabedingt muss die Geschenkeübergabe an die Familien in diesem Jahr wie schon 2020 leider anders als gewohnt erfolgen. So erhalten die Kinder ihre Geschenke in den kommenden Wochen und Monaten bei ihren Besuchen mit ihren Eltern im Kleiderladen des Kinderschutzbundes.

Irmgard Rieger und Hans-Peter Seute sind überwältigt von der großen Resonanz: „Wir danken allen Schenkenden für die vielen liebevoll verpackten Geschenke ganz herzlich. Ebenso bedanken wir uns bei unseren Kooperationspartnern und allen an der Aktion beteiligten Personen für die großartige Unterstützung bei unserer Weihnachtsaktion. Die Geschenke werden ganz sicher den Kindern große Freude bereiten.“