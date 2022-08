4300 Kilometer für die mentale Gesundheit

„Und was brauchst du?” Zusammen bewegen und gemeinsam über Depressionen reden. Darum und um Aufklärungsarbeit unter freiem Himmel geht’s bei der „Mut-Tour“ auf den 4300 Kilometern für die mentale Gesundheit. Am Donnerstag, 1. September, startet eine Etappe des Tandemteams. Für die Radfahrerinnen und Radfahrer geht’s von Tuttlingen nach Regensburg. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen ein Zeichen setzen für mehr Offenheit, Wissen und Mut im Umgang mit Depressionen. Unterwegs sind die Teams zu Fuß in Pferdebegleitung sowie auf Tandems. Beim zehnjährigen Jubiläum gibt es einen speziellen thematischen Fokus: Es geht es um die Auseinandersetzung mit der Perspektive Angehöriger. In vielen Städten sind Aktionstage in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen geplant, heißt es in der Pressemitteilung der „Mut-Tour“. Foto: „Mut-Tour“