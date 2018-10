Der Familien-Aktionstag des Arbeitskreises Donau im Heuberg-Baar-Gau im Schwäbischen Albverein hat am Sonntag über 400 Wanderer und Kinder ins Sengentäle in Nendingen gelockt. Ausrichter war die Ortsgruppe Nendingen. Der Start erfolgte beim Schützenhaus.

Auf einer drei Kilometer langen Rundstrecke präsentierten sich die Ortsgruppen mit ideenreichen Beiträgen. An zehn Stationen hatten sie für die Wanderer Überraschungen parat. Lehrreich waren die Fragen zur Natur, wie das Erkennen und Einordnen von Bäumen, Blattwerk und Steinen oder heimischen Vogelarten. Oder – ganz spannend – das Zuordnen von Tierarten anhand deren Schädelknochen. In einem extra ausgewiesenen Bereich mussten die Kinder Gegenstände finden, die nicht in den Wald gehören. Spaß war auch angesagt, so etwa beim Tannenzapfenwerfen, beim Ballwerfen auf die Schokokuss-Schleuder, beim Bogenschießen auf eine Keiler-Scheibe oder beim Mostpressen.

Für die Kinder gab es am Ende des Parcours noch eine Wurst und ein Getränk gratis.