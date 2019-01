400 Besucher bei multimedialem Reisebericht aus den Anden in der Stadthalle

Von 645 auf 5 530 Meter über Meereshöhe hat Heiko Beyer sein Publikum am Donnerstag in der Stadthalle geführt. Gut zwei Stunden lang berichtete er im Rahmen der Multivisions-Reihe „tutto il mondo“ von seiner Zeit in den Anden.

Dabei ging es unter anderem von Tuttlingen auf den Gipfel des Nevado Ishinca. Doch nicht nur für Bergsteiger war die Schau aus Filmsequenzen und brillanten Einzelbildern ein Erlebnis. Auch über die unterschiedlichen Kulturen, die gegenwärtige politische Lage und über zum Teil widrige Reisebedingungen in der Region berichtete der promovierte Mikroelektroniker und Fotojournalist aus Erlangen. Sieben Monate lang ist der 49-Jährige dieses Mal durch sieben Länder entlang des pazifischen Feuerrings unterwegs gewesen. Als Tramper, in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Leihwagen, zu Fuß und auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff.

Ausgefallene Orte, spektakuläre Szenen

Mal durch glückliche Zufälle, mal durch pure Willenskraft und Geduld gelangte Beyer an ausgefallene Orte und konnte so spektakuläre Szenen einfangen: von Blitzen über dem Maracaibo-See über dem hochaktiven, aber schwer zugänglichen Vulkan „El Reventador“, spanisch für „Platzer“, in Ecuador, bis zu traumhaft schönen Wolkenformationen in Patagonien. Es ist die pure Gewalt der Naturm die Beyer einfängt. Doch Tierbilder sind selten in dieser Multivision zu sehen: Hier ein paar Ferkel, mit denen Beyer ein Zimmer teilte, dort Meerschweinchen, lebend und gebraten als andine Delikatesse, schließlich ein paar „Kamele der Anden“.

Dafür portraitiert er immer wieder Menschen aus der Region. Da geht es um „Flirts“ mit Doña Isabella, einer Standbesitzerin auf einem Markt im peruanischen Huaraz, und mit der Cholita, die oberhalb von La Paz als gnadenlose Wrestlerin bolivianische Emanzipation zur Schau trägt.

Ganz anders der Kontakt zu einem „Mamo“, einem spirituellen Anführer der indigenen Bevölkerungsgruppe der Arhuaco in der Sierra Nevada de Santa Marta, oder mit Adrian, einem Bergarbeiter aus Potosí. Mit dem zwängte sich Beyer durch die engen Stollen des Cerro Rico – die dort entstandenen Filmsequenzen sorgten in der Stadthalle für Beklemmung. Ebenso wie das Schicksal der Peruanerin Hilaria Supa Huamán, über das Beyer das Buch „Awayu“ im Selbstverlag veröffentlicht hat.

Gespür für den richtigen fotografischen Standpunkt

Mit Beifall honorierten die Besucher die Leistung Beyers, der nicht nur ein Gespür für den richtigen fotografischen Standpunkt und die besten Lichtverhältnisse bewies, sondern die Ergebnisse auch kompetent zusammenstellte. Mal mit dezenter Überblendtechnik, mal mit gewieftem Filmschnitt und mit passender und sparsamer Musikuntermalung. Fernweh pur.