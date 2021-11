40 Jahre die IT am Laufen gehalten

Der Medizintechnikhersteller Henke-Sass, Wolf (HSW) hat im Rahmen einer Jubilarfeier viele langjährige Mitarbeiter geehrt und sich für deren tatkräftigen Einsatz bedankt. Wie das Unternehmen mitteilt, würdigte die geschäftsführende Gesellschafterin Kathrin McKenna gemeinsam mit den beiden Geschäftsführern Silke Hartmann und Markus Westhues die Loyalität 53 Jubilarinnen und Jubilare bei einem Fototermin in der Stadthalle und einem anschließenden, festlichen Abendessen.

Pandemiebedingt konnte 2020 nicht gefeiert werden, sodass sich in diesem Jahr ein besonders starker Doppeljahrgang versammelt hatte.

Für ihr 40-jähriges Jubiläum wurde Emma Hipp besonders gewürdigt und herausgehoben. „Frau Hipp ist eine unserer vielseitigsten und erfahrensten Mitarbeiterinnen in der Endoskopie-Montage“, erklärte Betriebsleiter Boban Ivanovic in seiner Würdigung. „Bei Frau Hipp steht nie im Vordergrund, was alles nicht machbar ist, sondern immer die Frage, wie man ans Ziel kommt.“

Besonders geehrt wurde zudem der langjährige IT-Leiter Werner Hipp, der nicht persönlich teilnehmen konnte und für den eigens vor Ort eine Videobotschaft aufgenommen wurde. Hipp war von 1981 bis 2021 für die IT des Unternehmens zuständig und zählt mit 45 Jahren Betriebszugehörigkeit zu den Urgesteinen von HSW. „Vierzig Jahre lang war klar: Herr Hipp hat die IT im Griff. Zu einem kritischen Ausfall der Systeme ist es die ganze Zeit über nie gekommen“, erklärte Geschäftsführerin Silke Hartmann in Ihrer Laudatio. Hipp, so Hartmann, sei fast 40 Jahre lang ein Stabilitätsanker in einem sich schnell entwickelnden Bereich gewesen. „Das ist ein Verdienst, für das wir sehr dankbar sind und auf das Sie stolz sein können.“

Bei der Feier dabei und geehrt wurden Jörg Bengart, Jürgen Haller und Claudia Wohlfeld für jeweils 35 Jahre Betriebszugehörigkeit. Für 30 Jahre wurden Heide Ekard, Birgitta Frey, Jürgen Hensler, Uta Madel, Gudrun Manz, Ralf und Bärbel Mattes, Simone May, Anne-Marie Pliquett, Günter Schnell, Wilhelm Stadler und Andreas Truckenbrod ausgezeichnet. 25 Jahre bei Henke-Sass, Wolf können Romolus-Ion Balu, Letecia Beständig, Ralf Danielzyk, Ulrike Heinzle, Gordon Hintermeister, Coskun Karan, Bruno Kempter, Annette Moosbrugger und Udo Scherer feiern. Eine Urkunde für 10 Jahre bekamen: Christina Dickhaut, Kai-Jan Eins, Alesia Engesser, Sonja Fois, Markus Frank, Florian Geisheimer, Alexander Ginter, Kevin Grenz, Dietmar Haeckel, Marius Krause, Daniel Kwiring, Waldemar Leis, Markus Messmer, Sergej Michel, Jeanine Pfaff, Maria-Soledad Pizarro-Rupert, Katja Radloff, Ralf Riede, Andrea Schad, Herbert Schätzle, Vitali Schmidt, Andreas Stoll, Jutta Strohm, Aleksej Toguzbaev, Andrea Wagner, Joachim Walter, Viktor Weigel und Petra Zimmermann.