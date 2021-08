35 Schüler erlangen die Fachhochschulreife

Die Ferdinand-von-Steinbeisschule hat 35 Schüler der Berufskollegs Technik verabschiedet, die ihre Fachhochschulreife (1BKFHT) erlangt haben.

Die Voraussetzung für diesen Bildungsgang ist der Mittlere Bildungsabschluss und eine abgeschlossene gewerbliche Berufsausbildung. Innerhalb von nur einem Schuljahr haben sich die Schüler intensiv auf die Prüfung zur Fachhochschulreife und das nun mögliche Studium danach vorbereitet.

Das Fach „Projektarbeit“, in welchem sich die Schüler in Gruppen organisieren und ein Projekt von der Idee bis zum Prototypen planen, entwickeln und bauen, konnte leider nur theoretisch stattfinden. Trotz allem trainierten die Schüler Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit, Durchhaltevermögen und Medienkompetenz, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Auch dieses Schuljahr war von einer langen Schulschließung geprägt, was aber durch den Onlineunterricht „bestmöglich ausgeglichen wurde“. Jede Schulstunde sei digital abgehalten worden und durch die Nutzung von Microsoft Teams an der Schule habe es auch keinerlei technischen Ausfälle gegeben. Die Klassen herhielten dafür im Laufe des Schuljahres Tablets, mit denen sie im Online- sowie Präsenzunterricht arbeiten konnten.

„Die Schüler sind mit den Herausforderungen des Online-, Wechsel und Hybridunterrichts ,am Ball geblieben’ und haben die Studierfähigkeit grundsätzlich erreicht. Dass dies so erfolgreich wird, liegt ab jetzt an den Schülern“, so formulierte es Schulleiterin Susanna Galla. Die Klassenlehrer Victoria Spanier und Peter Milani gratulierten den Schülern der beiden Klassen und übergaben die Zeugnisse und Preise.

Ab dem kommenden Schuljahr wird der Fokus auf die Studierfähigkeit weiter verstärkt. Dies geschieht durch Methodentage sowie die neuen möglichen Zusatzqualifikationen „Grundlagen SAP (SAP4school)“ und dem Sprachkurs Chinesisch. Auch werden die Schülerinnen und Schüler weiterhin mit Tablets ausgestattet, um die digitalen Fertigkeiten weiter zu vertiefen beziehungsweise auch Neues zu lernen.

Die Absolventen im Einzelnen:

Klasse 1BKFHT1 (Klassenlehrerin Victoria Spanier): Musab Erdem (Preis), Blumberg; Jens Frech (Lob), Königsheim; Matthias Hafner (L), Egesheim; Marcel Hauser, Hüfingen; Johannes Huber (P), Wehingen; Dennis Jockisch (L), Immendingen; Julian Kopp, Bad Dürrheim; Nico Mattes (L), Renquishausen; Fabian Mauch (L), Bubsheim; Andre Mayer (P), Neuhausen; Marius Moser (P), Geisingen; Severin Müller (L), Inzighofen; Korinna Nasarov, Reichenbach; Leon Schad, Kolbingen; Pascal Stehle (L), Kolbingen; Max Stingel, Schwenningen; Nico Storz (L), Rietheim-Weilheim; Samuel Villing (P), Böttingen.

Klasse 1BKFHT2 (Klassenlehrer Peter Milani): Kemal Berberoglu, Rottweil; Arne Denzel (P), Immendingen; Timo Dümmel (L), Emmingen-Liptingen; Halil-Ibrahim Erkman, Tuttlingen; Paul Heß, Aldingen; Alexander Hoffmann, Aldingen; Thanawut Homsud, Tuttlingen; Daniela Kadura, Mühlheim; Enis Keskinsoy, Rottweil; Necmettin Kocabiyik, Spaichingen; Philip Lützenhoff, Meßkirch; Dilshat Mamedkhojayev, Tuttlingen; Aaron Ramizi (L), Durchhausen; Sam Schirling, Trossingen; Simeon Siegel, Trossingen; Tim Specker (L), Emmingen-Liptingen; Tobias Strom, Spaichingen.

Sonderpreise des Förderverein Gewerbliche Schulen Tuttlingen gingen an: 1. Preis: Samuel Villing; 2. Preis: Marius Moser; 3. Preise: Musab Erdem und Andre Mayer.