34 Sportler legen das Deutsche Sportabzeichen ab

Der Schneeschuhverein Tuttlingen hat auch in diesem Jahr wieder die Verleihung des Deutschen Sportabzeichens in der Skihütte Aggenhausen vorgenommen. Insgesamt wurden 34 Sportler geehrt.

Einen neuen Rekord verbuchte dabei Ute Alt. Sie hat das Deutsche Sportabzeichen bereits zum 41. Mal erfolgreich absolviert. Bei den Männern hält Helmut Wetzel mit 33 abgelegten Sportabzeichen einen neuen Rekord.

Der erste Vorsitzende, Bernd Kramer, begrüßte die Breitensportler und gratulierte zu ihrem Erfolg. Dank und Anerkennung sprach er der fast ganzjährig für den Verein im Einsatz tätigen Abteilungsleiterin Charlotte Deutschkämer sowie den Übungsleitern Ute Alt, Henno Alles und Klaus Steinhilper aus. Kramers Wunsch ist es, dass jeder der Sportler Werbung für das Sportabzeichen macht und neue Teilnehmer zur Abnahme gewinnt.

In den Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination sei für jeden etwas dabei. Je nach Alter sind die Anforderungen angepasst. Im April beginnt der Verein wieder mit dem Lauftreff. Mitte Juni geht es dann ins Stadion zum Training für das Sportabzeichen. Die Abnahme erfolgt einmal in der Woche an den Übungsabenden. Näheres hierzu kann auch im Internet auf der Homepage des Schneeschuhvereins entnommen werden.

Dem natürlichen Bewegungs-drang folgend könne jeder schwimmen, sprinten, werfen und laufen. Und wenn davon vier Disziplinen entweder mit Bronze, Silber oder sogar Gold hinter sich gebracht wurden, stelle sich ein Glücksgefühl über die erbrachte Leistung ein.

Folgende Sportler haben in diesem Jahr die Bedingungen zum Sportabzeichen erfüllt (Anzahl der abgeleisteten Prüfungen in Klammer):

Weibliche Jugend: Ann-Britt Siglinger in Gold (9).

Männliche Jugend: Lauritt Siglinger in Gold (1), Gerrit Siglinger in Silber (7).

Bei den Frauen: Eva Dylus in Gold (1), Selin Özkan in Silber (1), Alexandra Schuster in Gold (3), Elke Steinhilper in Silber (3), Martina Kurejova in Gold (4), Elvira Maier in Gold (9), Andrea Dudeck in Gold (15), Inge Ziegler in Silber (28), Suse Schnekenburger in Gold (32), Ute Alt in Gold (41).

Bei den Männern: Marius Bass in Gold (2), Damian Dylus in Gold (2), Ralf Pauli in Gold (3), Jürgen Schuster in Gold (3), Ralf Kohler in Gold (4), Romeo Morariu in Gold (4), Bernd Ziegler in Gold (4), Christoph Schatz in Gold (7), Harald Schulze in Gold (8), Rainer Siglinger in Gold (9), Günter Maier in Gold (10), Klaus Steinhilper in Gold (13), Edmund Scholl in Silber (14), Wolfgang Ruf in Gold (15), Thomas Scholten in Gold (23), Herbert Alt in Gold (25), Christian Maier in Silber (28), Hans-Dieter Beck in Gold (30), Bernd Kramer in Gold (30), Hans-Jürgen Schnekenburger in Gold (31), Helmut Wetzel in Gold (33).

Familienwertungen: Ann-Britt, Gerrit, Jorrit, Lauritt und Rainer Siglinger.