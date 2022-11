34 Handwerksmeister/innen bekommen Goldenen Meisterbrief

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen einer von der Kreishandwerkerschaft Tuttlingen organisierten Feierstunde haben 34 Handwerksmeister, darunter auch Handwerksmeisterinnen, in Brauereigaststätte Hirsch in Wurmlingen, den Goldenen Meisterbrief erhalten. Den Brief verleiht die Handwerkskammer Konstanz für 40-jährige Meistertätigkeit. Kreishandwerksmeister Bernd Simon würdigte in seiner Begrüßung die Lebensleistung der Geehrten. Sie haben mit dazu beigetragen, dass Arbeits- und Ausbildungsplätze im Handwerk entstanden sind und junge Menschen eine Zukunft haben. Mit Mut, Ausdauer, Verantwortungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen hätten die Jubilare ihren Berufsstand präsentiert. Sicher war es nicht immer einfach, so der Kreishandwerksmeister. Aber dennoch habe der Optimismus überwogen und zu guten Lösungen geführt. Bernd Simon wörtlich: „Sie, liebe Jubilare, dienen als Vorbild der nachfolgenden Generationen“.

Vor diesem Hintergrund gilt es natürlich, den Meisterbrief trotz allen „Angriffen aus Brüssel“ zu verteidigen und jeden Versuch abzuwehren, diesen in Frage zu stellen. Der Meisterbrief stehe für eine geringe Jugendarbeitslosigkeit sowie einen gelebten Verbraucherschutz in der Bundesrepublik Deutschland, so Kreishandwerksmeister Bernd Simon abschließend.

Zahlreiche Ehrengäste wohnten der Veranstaltung bei. So begrüßte Kreishandwerksmeister Bernd Simon neben dem Landtagsabgeordneten Niko Reith, den ersten Landesbeamten des Landkreises Tuttlingen, Stefan Helbig, sowie Handwerkskammerpräsident Werner Rottler.

In ihrem jeweiligen Grußwort sprachen die Ehrengäste die Lebensleistung der Geehrten an. So hätten die Jubilare vier Jahrzehnte Wirtschaftsgeschichte mitgeprägt und eine Vorbildfunktion wahrgenommen sowie vor allem für Ausbildung und Übernahme der jungen Generation Verantwortung getragen.