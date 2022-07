33. KARL STORZ Fußballturnier begeistert Groß und Klein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Fußballturnier vom Familienunternehmen KARL STORZ läutete nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause die 33. Ausgabe ein. So zog es insgesamt 13 Mannschaften und rund 900 Besucherinnen und Besucher ins Tuttlinger Donaustadion. Die Gäste wurden nicht enttäuscht: Es lockten spannende Matches, ausgelassene Stimmung und ein Feierabend der besonderen Art.

Das Turnier entschied das Team „PMP & Friends” von KARL STORZ für sich und gewann den begehrten Wanderpokal. Sie setzten sich in der Finalrunde gegen das Team „FC Seitenstechen” (2. Platz) durch. Abseits des Platzes war ein buntes Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie geboten. Neben dem Kinderschminken und der musikalischen Begleitung durch die Werkskapelle von KARL STORZ, kamen auch die Gaumenfreuden nicht zu kurz. Alle Einnahmen des Turniers werden in diesem Jahr an die Tuttlinger Tafel gespendet.

Organisiert wurde das 33. KARL STORZ Fußballturnier von der Betriebssportgruppe KARL STORZ Aktiv e.V. Vom Yoga-Kurs übers Volleyballtraining bis hin zur Turnierorganisation initiiert das Team seit etlichen Jahren zahlreiche, sportliche Angebote voller Leidenschaft im Unternehmen.