33-Jähriger fährt betrunken Auto an – und haut ab

Ein 33-jähriger Autofahrer hat am Sonntagabend ein anderes Auto angefahren und danach Unfallflucht begangen. Dabei verlor er vor Ort sein Nummernschild – die Polizei konnte ihn deshalb schnell ausfindig machen. Dabei stellte sie fest: Der Fahrer war wohl stark betrunken.

Wie die Polizei mitteilt, war der 33-jährige Daimler-Fahrer gegen 18.20 Uhr auf Höhe der Kreuzung der Neuhauser Straße mit der Schützenstraße einer Mercedes-E-Klasse aufgefahren und hatte sich daraufhin einfach aus dem Staub gemacht. Der Sachschaden am Mercedes betrug etwa 3000 Euro.

Bei der Begutachtung des Schadens an seinem Auto fand der 49-jährige Eigentümer das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges und ging daraufhin zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellten die Beamten kurz darauf den beschädigten Daimler an der Wohnanschrift des 33-Jährigen fest. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden ebenfalls in der Nähe der Wohnung angetroffen.

Da beide Männer erheblich unter Alkoholeinfluss standen, führten die Polizeibeamten bei den Männern einen Atemalkoholtest durch. Dieser schlug bei dem 33-jährigen Daimler-Fahrer mit einem Wert von 2,8 Promille an. Auch bei seinem Beifahrer zeigte das Gerät einen Wert von nicht weniger als 2,6 Promille an.

Den beiden Männern wurde daraufhin im Krankenhaus in Tuttlingen Blut abgenommen. Da sie gegneüber den Polizeibeamten angegeben haben, nach dem Unfall nochmals Alkohol getrunken zu haben, ordnete die Staatsanwaltschaft eine doppelte Blutentnahme bei den Männern an. Der Führerschein des 33-jährigen Fahrers wurde in Verwahrung genommen und gegen die beiden ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.