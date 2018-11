32-jähriger Mann auf offener Straße verprügelt

In der Nacht zum Sonntag ist in der Donaustraße, nahe der Einmündung in die Untere Hauptstraße, ein 32-jähriger Mann verprügelt und dabei erheblich verletzt worden, teilte die Tuttlinger Polizei mit. Eine Polizeistreife traf das im Gesicht blutende Opfer gegen 2.15 Uhr in der Straße "Am Seltenbach" an und leitete erste Ermittlungen ein. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Was sich in der Nacht genau abgespielt hat, muss die Polizei in weiteren Ermittlungen erst noch klären. Deswegen werden Zeugen gesucht, die eine Auseinandersetzung gesehen haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 07461 9410 gegeben werden.