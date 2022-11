300 000 Euro für Tuttlinger Tagespflege-Projekt

Mit 300 000 Euro fördert das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration des Landes Baden-Württemberg die neu entstehende Tagespflege der MeVita GmbH in Tuttlingen. Diese gehört zur Firma Schweizer-Immoprojekt, die derzeit das ehemalige Marquardt-Areal an der Ecke Bismarck-/Zeughausstraße bebaut.

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration fördert diesmal acht Projekte zur Tages- und Kurzzeitpflege mit insgesamt vier Millionen Euro. Damit entstehen in Baden-Württemberg weitere 47 Plätze in der Tagespflege und 83 Plätze in der Kurzzeitpflege. „Diese Angebote sind eine bedeutende Stütze für pflegende Angehörige und können die häusliche Pflege entlasten. Umso mehr freut es mich, dass ein Projekt der MeVita GmbH in Tuttlingen aus dem Bereich Tagespflege eine Förderung in Höhe von 300 000 Euro erhält", sagte Guido Wolf, CDU-Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Tuttlingen-Donaueschingen. „Besonders berücksichtigt wurde in dieser Förderrunde der ländliche Raum. In Tuttlingen entstehen durch die Förderung zum Beispiel neue Plätze in der Tagespflege“, so Wolf weiter.

Im August 2023 soll alles bezugsfertig sein

Die MeVita GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Firma Schweizer-Immoprojekt aus Gerlingen. Diese baut derzeit auf dem ehemaligen Marquardt-Areal zwei große Gebäude. Neben 33 Eigentumswohnungen entstehen dort 50 betreute Eigentumswohnungen für Senioren, mehrere Gewerbeeinheiten etwa für eine Physiopraxis, Apotheke oder Bäcker, eine betreute Senioren-WG und auch eine Tagespflegegruppe. Letztere ist es, die nun vom Land mit einer Förderung bedacht wird. 15 Tagespflegeplätze werden dort entstehen, betreut durch die MeVita Pflegedienst GmbH. Auch in andere Städten, etwa in Waldenbuch oder in Gailingen am Rhein, realisiert das Unternehmen derzeit Projekte im Bereich des Betreuten Wohnens.

Bezugsfertig sollen beide Gebäude im August 2023 sein. Damit liege man im Zeitplan, sagt Marietta Neu, die für den Vertrieb der Immobilien zuständig ist. Die Vermarktung der Wohnungen sei gut gelaufen: Innerhalb kurzer Zeit seien die 50 betreuten Seniorenwohnungen komplett verkauft gewesen, berichtet sie. Von den 33 klassischen Eigentumswohnungen gibt es nur noch fünf – alle anderen sind ebenfalls verkauft.