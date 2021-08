30 Neuinfizierte übers Wochenende

Am Wochenende wurden so viele neue Corona-Fälle im Landkreis Tuttlingen gemeldet wie schon lange nicht mehr. Laut Landesgesundheitsamt verzeichnete der Landkreis am Samstag 29 Fälle und am Sonntag einen neuen Fall.

Welche Gemeinden betroffen sind, wird am Wochenende nicht einzeln aufgeführt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf 44,8. Schon am Freitag hatte das Klinikum Tuttlingen wieder erste Covid-Fälle gemeldet. Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor warnen vor einer vierten Corona-Welle im kommenden Herbst.