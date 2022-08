30. Kleinkunstsommer geht in die nächste Runde

Nach der Sommerpause startet die 30. Kleinkunstsaision. Saisonauftakt ist laut Mitteilung am 30. September mit Sebastian Lehmann’s Leseshow „Andere Kinder haben auch schöne Eltern“ um 20 Uhr in der Angerhalle Möhringen.

Django Asül tritt am Freitag, 7. Oktober, mit „Offenes Visier“ in der Angerhalle auf. Los geht das Kabarett um 20 Uhr. Ganz ohne Scheuklappen und toten Winkel, sondern mit Weitblick und purer Gaudi präsentiere Django Asül sein aktuelles, unheimlich amüsantes und unterhaltsames Programm. Django Asül beschäftige sich in diesem Werk nicht mit Parteien und Politikern, sondern mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens: Solidarität und Nachhaltigkeit. Denn er hätte begriffen: Die Realität da draußen hat schon lang nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun.

Florian Schroeder steht am Freitag, 14. Oktober, mit dem Kabarett „Neustart“ in der Angerhalle. Es sei Zeit für einen Neustart – so sehr wie noch nie. Und zwar heute. Eigentlich schon gestern. Aber da hätten wir keine Zeit. So hat das Geschrei das Gespräch ersetzt, es gebe keine Freunde mehr, nur noch Feinde – und Opfer. Die Digitalisierung sei unsere Chance und doch schafft sie uns ab. Disruption und Revolution seien permanent geworden. Darüber spricht Schröder.

Mirja Boes und Die Honkey Donkeys treten mit der Comedy-Show „Heute hü und morgen auch“ am Freitag, 21. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle Tuttlinge auf. Die Comedy-Frau spricht dabei über die Höhepunkte ihrer schönsten Fremdscham-Momente.

Eva Karl Faltermeier tritt mit „Es geht dahi“ am Samstag, 29. Oktober, um 20 Uhr in der Angerhalle auf. „No Filter" könnte ihr Motto lauten: ehrlich über sich und die Welt sei der Blick der Kabarettistin und gelernten Journalistin auf bundesdeutsche Realitäten. Mit einer großen Portion Fatalismus erzähle Eva Karl Faltermeier von wichtigen Lebensstationen in einer Welt ohne ÖPNV und skizziere ein Potpourri an Fehlschlägen inmitten der Rush Hour des Lebens – die sich nur aushalten lasse, wenn man in Badewannen den Blues singt.

Junge Junge, eine Show mit Magie und Zauberer, steht am Samstag, 12. November, ab 20 Uhr auf der Bühne der Angerhalle. Das Duo Junge Junge! zeigen, dass Magie voller Emotionen, Humor, Überraschung und Glück stecken könne.

„Ich sag’s jetzt nur zu Ihnen“ heißt Stefan Waghubinger’s Kabarett, dass er am Donnerstag, 14. November, um 20 Uhr in der Angerhalle vorstellt. In seinem vierten Soloprogramm laufe Waghubinger gegen Türen, begegne Plüschelefanten, antiken Göttern und sich selbst beim Monopoly. Wieder einmal entstünden Geschichten mit verblüffenden Wendungen, tieftraurig und zum Brüllen komisch.

Tina Häussermann steht bei Musik und Kabarett mit „Supertina rettet die Welt“ auf der Bühne in der Angerhalle. Supertina rette alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Wälder, Kieferorthopäden, Müllmänner, Stangensellerie und Staatsangelegenheiten. Mit Superkräften wie Empathie, Höflichkeit und Allmachtsphantasien rücke sie Corona, Klima und Kojoten auf den Leib.

Karten für einige der Herbst-/Winterveranstaltungen der „Bühne im Anger“ in der Angerhalle Tuttlingen-Möhringen gibt es bereits im vergünstigten Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen RW, VS und TUT. Online gibt es Karten unter www.tuttlinger-hallen.de, telefonisch sind Bestellungen auch unter der Hotline 07461 / 910996 möglich. Tickets für alle Veranstaltungen sind ab 29. August im vergünstigten Vorverkauf zu haben.