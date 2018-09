30-Jähriger angegriffen

Ein 30-jähriger Mann soll am Dienstag, vermutlich zwischen 6 und 6.10 Uhr, in der Wilhelmstraße von vier Männern angegangen worden sein.

Der Mann war zu Fuß in Richtung Weimarstraße unterwegs. Auf Höhe der Möhringer Straße sollen sich ihm vier dunkelhäutige Männer in den Weg gestellt haben, so die Polizei. Nach Schilderungen des Opfers traten die Unbekannten mit den Füßen gegen seinen Oberkörper und verpassten ihm eine Ohrfeige. Bei dem 30-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Rippenprellung diagnostiziert. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen (Telefon 07461/ 941-0), zu melden.