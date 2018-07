3, 2, 1: Film ab für drei Jung-Cineasten

Mit einem Fasnetskostüm hat alles angefangen. Herausgekommen ist ein Kurzspielfilm, den drei Tuttlinger Gymnasiasten unter professionellen Bedingungen gedreht haben. Am kommenden Montag stellen sie ihn im Rahmen des „1. Tuttlinger Kurzfilmabends“ im Scala-Kino vor.

Sie bereiten sich gerade wie viele andere Schüler auf ihr Abitur vor – doch so ganz nebenbei haben Raffael Firmbach, Michael Rapp und Felix Seeburger – zwei vom OHG, einer vom IKG - einen etwa halbstündigen Spielfilm geschrieben, geplant, produziert und gedreht. Die Nachbearbeitung im Studio („Post-Production“) ist ebenfalls abgeschlossen – und am Montag hebt sich im Scala der Vorhang für „Beppo“. Und wer ist nun dieser Beppo?

Beppo ist ein Clown, der auch im grauen Alltag mit Perücke, geschminktem Gesicht und bunter Kleidung lebt und zum Frühstück, nein - kein Weckle, sondern Popcorn isst. Diese Zirkusfigur ist die Hauptfigur des kurzen Spielfilm der drei Schüler. Er, der sonst immer lustig ist, hat Probleme, mit seinen Mitmenschen auszukommen. Im Film lebt er in einer Rückblende – in der Rahmenhandlung erzählt ein Großvater seinem Enkel, der traurig abseits seiner Geburtstagsfeier steht, Beppos Geschichte, um das Kind aufzumuntern.

Wie kommt man als Schüler auf eine solche Geschichte? „In der Fasnet bin ich als Clown gegangen“, erzählt Michael Rapp, „und daraus hat sich die Idee entwickelt, wie es wirkt, wenn ein Clown mit dem grauen Alltag auskommen muss.“ Michael teilte seine Idee mit seinen Freunden Felix und Raffael, die wie er schon länger filmkunst-begeistert sind – so haben sie ihr Berufsorientiertes Praktikum an einer Filmhochschule absolviert, haben fotografiert, in der Theater-AG mitgespielt, ein paar kleinere Filme gedreht. Gemeinsam entwickeln sie den Stoff weiter.

Das Konzept für „Beppo“ konkretisiert sich im Mai 2009 mit dem Schreiben des Drehbuchs. Dann beginnt die schwierige Phase der Vorproduktion: Geld auftreiben, Schauspieler und Statisten casten und engagieren, Drehpläne entwerfen, die technische Seite planen. 8000 Euro kostet das Projekt; das Geld stammt aus den Ersparnissen der Jungfilmer, aus den Einnahmen eines bereits fertiggestellten Werbefilms, von Sponsoren wie der Tuttlinger Wohnbau oder der Firma Hebu. Später sagt auch die Landesjugendstiftung Mittel zu. Die drei Jungs – allesamt Jahrgang 1992 – teilen sich die Rollen auf: Felix ist zuständig für Schauspiel-Regie, Raffael für die Bildregie, Michael für die Produktionsleitung. Sie gründen eine eigene Produktionsgesellschaft „Entwicklungsraum GbR“, deren Name natürlich in mehrfacher Hinsicht programmatisch ist: Sie selber entwickeln sich noch, und sie entwickeln Filmprojekte.

Dann wird es ernst: Im September 2010 beginnen die Dreharbeiten. Als Hauptdarsteller haben sie mittlerweile Markus Majowski gewonnen, vielen vom Fernsehen (Sat1-Serie „Die Dreisten Drei“), Kino (Ottos „Sieben Zwerge“) oder aus Werbespots der Telekom bekannt. Er sagt der Schülerarbeit zu, weil ihm das Drehbuch gefällt; Gage will er erst haben, wenn der Film Einnahmen erzielt.

„Locations“ beim Dreh sind der Tuttlinger Busbahnhof, die Kneipe „Schlüssel“, Privathäuser und -gärten in und bei Tuttlingen, der Kindergarten Martinskirche. Die Crew - Kamera, Ton, Ausstattung, selbst ein Hundebetreuer; es ist wirklich an alles gedacht - reist an, die Schauspieler sind da, das Equipment von der Digitalkamera bis zum Scheinwerfer steht. Die eigentlichen Arbeiten laufen problemlos, ganz professionell bekommt jeder Teilnehmer seine „Tagesdispo“ mit Uhrzeiten und Drehorten. Der „Star“ Markus Majowski fügt sich harmonisch ins Ensemble ein, alle sind konzentriert bei der Sache. Die Eltern der Jung-Regisseure schenken ihren Kinder viel Vertrauen, unterstützen das Projekt – und mahnen hin und wieder, das Abi nicht aus den Augen zu verlieren. Keine Sorge: Tun Sie nicht.

Jetzt ist der Film fertig, am Montag feiert er seine Weltpremiere, das Fieber steigt. Parallel bieten die drei ihren „Beppo“ Festivals quer durch ganz Deutschland an. Klar, dass sie nach dem Abitur die Film- und Medienbranche im Sucher haben. Und klar auch, dass das nächste Werk schon in der Pipeline ist. Worum es geht? Wird nicht verraten.

Über die Kurzfilmnacht

Der 1. Tuttlinger Kurzfilmabend findet am Montag, 31. Januar, 20 Uhr, im Scala-Kino Tuttlingen statt und ist bereits ausverkauft; ein Zusatz-Abend ist am 14. Februar, ebenfalls 20 Uhr. Neben „Beppo“ sind sechs weitere Kurzfilme der Entwicklungsraum-Mannschaft sowie von Freunden aus der Region zu sehen. Musik spielt die Jazzband Got That Swing, nach den Filmen ist eine Talkrunde geplant. Reservierung unter Telefon 0 74 61 / 969 70 10. Ein Trailer (Werbefilm) steht auf Youtube (Suchbegriffe: Tuttlinger Kurzfilmabend).