29-Jähriger greift anderen Mann mit Feuerlöscher an

Zwei Jahre Haft auf Bewährung, und 120 Stunden gemeinnützige Arbeit, so lautet die Verurteilung eines 29-jährigen Mannes am Dienstagmittag vor dem Amtsgericht in Tuttlingen. Angeklagt war der Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und der Beeinträchtigung von Nothilfemitteln. Außerdem muss der aus Neu Delhi stammende Mann zu mindestens zehn Beratungsgesprächen bei der Fachstelle Sucht erscheinen. Bei Verstoß folgt eine neun monatige Haftstrafe.

Opfer erlitt mehrere Schläge gegen Oberkörper und Kopf

„Er wollte mich mit dem Feuerlöscher angreifen und verletzen“, berichtete der 26-jähriger Geschädigte. „Als ich ihn fragte, warum er das getan hatte, hat er gesagt, dass er mich umbringen möchte.“ Im Februar vergangenen Jahres kam es zu dem Vorfall in einer Flüchtlingsunterkunft in Immendingen.

Nachdem der Angeklagte zuerst einen Feuerlöscher von der Wand genommen und seinen Inhalt versprüht hatte, ging er mit einem Besenstiel und einem in einem Schal eingewickelten Stein auf den 26-Jährigen los.

Das Opfer erlitt mehrere Schläge gegen seinen Oberkörper und Kopf und wurde dabei nicht unerheblich verletzt. Auf die Frage, warum es zu dem Streit gekommen ist, konnte der Zeuge nicht genau antworten. Er habe sich mit einem Mann unterhalten und sei dann nach draußen gegangen. Der Täter habe dann angefangen, ihn zu provozieren und mit dem Feuerlöscher zu sprühen. Zur Tatzeit standen beide Personen unter Alkoholeinfluss.

Der Angeklagte habe schon länger Probleme mit Alkohol, berichtete sein Bewährungshelfer. Er selbst habe sogar schon einen Aufnahmetermin zur Entgiftung vereinbart. Allerdings kam dieser nie Zustande, da der Mann nicht über eine Krankenversicherung verfüge. Die Finanzierung müsste deswegen über mehrere Umwege durch das Landratsamt geschehen.

Der Angeklagte ist seinen Angaben zufolge seit Mai 2013 in Deutschland. Er wird geduldet, ohne Erlaubnis der Erwerbstätigkeit. Zur Tatzeit stand er wegen mehreren Vorstrafen bereits unter Bewährung. Seit Januar diesen Jahres sitzt er in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hechingen. Anfang Mai wird er voraussichtlich entlassen.