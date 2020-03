Insgesamt 27 neue bestätigte Corona-Fälle vermeldet Julia Hager, Pressesprecherin des Landratsamts Tuttlingen, am Sonntag auf Nachfrage unserer Zeitung. 26 davon seien seitens des Gesundheitsamts am Samstag, einer am Sonntag vermeldet worden. Damit steigt die Zahl der insgesamt mit dem Coronavirus infizierten Personen im Landkreis auf 136 (Stand Freitag: 109). Weitere Todesfälle wurden im Landkreis nicht verzeichnet: „Wir haben drei Todesfälle, daran hat sich am Wochenende auch nichts geändert“, sagt Hager.

Ebenfalls kann Hager mitteilen, dass am Samstag 56 getestete Personen einen negativen Befund bekommen haben. Am Sonntag lag diese Zahl bei neun Fällen. Keiner der neu bestätigten Fälle müsse derzeit im Krankenhaus behandelt werden, alle seien zu Hause in Quarantäne, so die Pressesprecherin des Landratsamts weiter.

Die Neuinfizierungen vom Wochenende sind im gesamten Kreisgebiet verteilt: Trossingen (9), Emmingen-Liptingen (4), Geisingen (1), Spaichingen (4), Tuttlingen (2), Denkingen (1), Aldingen (1), Königsheim (1), Fridingen (1), Wurmlingen (1), Seitingen-Oberflacht (1).