256 Ringer haben für Titelkämpfe des WRV gemeldet

Die Bezirksmeisterschaften 2018 sind abgeschlossen und bereits schon wieder Geschichte. Jetzt geht es beim Württembergischen Ringerverband mit den Titelkämpfen auf Landesebene weiter.

Am Samstag, 3. Februar, werden die württembergischen Meister der A-, B- und C-Jugend im freien Stil ermittelt, Ausrichter ist Bundesligist VfL Neckargartach. Die Griechisch-römisch-Spezialisten sind erst (nach der Fasnet) am 24. Februar in Schorndorf gefordert.

Die Titelkämpfe im Heilbronner Stadtteil Neckargartach werden in der Römerhalle ab 10 Uhr ausgetragen. Zuvor findet von 9 Uhr bis 9.30 Uhr das Wiegen statt.

Erfreulich sind die Teilnehmermeldungen zu diesen Meisterschaften. 256 Athleten wollen auf die Matte gehen. 2017 wollten nur 202 Jugendringer Landesmeister im Freistil werden. Vor allem in der Altersklasse der B-Jugend gibt es mit 97 Startern gegenüber dem Vorjahr (47) eine Steigerung um über das Doppelte. Eine plausible Erklärung hat WRV-Jugendreferent Frank King (Schramberg) dafür nicht.

Von den Ringern aus dem Bezirk Schwarzwald-Alb-Bodensee wird Endrit und Gentrit Mustafa (beide AB Wurmlingen), Adrian Jauch (AV Hardt), Andrija Ivanovic, Luca Ilardo, Joshua Heyduczek (alle ASV Tuttlingen), Marian Rall, Fabian Fus, Paul Steinhilber (alle KSV Winzeln), Luca Kupferschmid, Jerome Kommer (beide SV Dürbheim), Leon Liedgens und Jonas Broghammer (beide AB Aichhalden) zugetraut, am Samstag um die Medaillen mitringen zu können.

Neben Siegen und Platzierungen geht es bei den Jugendringern bereits um eine Nominierung für die Deutschen Meisterschaften.

Die Württembergischen Meisterschaften der Männer finden am 21. April in Holzgerlingen statt. (lh)