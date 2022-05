2500 Euro für soziale Einrichtung PrioKid

Die soziale Einrichtung PrioKid hat vom Energie- und Umweltdienstleister badenova eine Sonderspende in Höhe von 2500 erhalten. Badenova spendet in der Region insgesamt 175 000 Euro an karitative, soziale und kulturelle Einrichtungen und Organisationen, die besonders von Corona betroffen waren oder noch sind.

Mit großzügigen 2500,- Euro hat auch PrioKid, eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Tuttlingen, finanzielle Unterstützung von Badenova Tuttlingen erhalten. Die 2020 gegründete soziale Einrichtung richtet sich an Kinder und Jugendliche aus schwierigen Situationen und bietet jungen Menschen einen Platz, um sich altersmäßig zu entwickeln und in die Gesellschaft zu integrieren.

In zwei frisch renovierten Wohnungen in der Hohnerstraße können zunächst sechs Jugendliche und junge Menschen einen Wohnplatz finden. In WG-ähnlichen 3-Zimmer Wohnungen wird das Klientel das ganze Jahr über betreut und unterstützt. Durch fachliche pädagogische und therapeutische Begleitung, soll während der Zeit bei PrioKid der junge Mensch soweit gestärkt und gefördert werden, dass einem gesunden Aufwachsen nichts mehr im Wege steht.