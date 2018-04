2500 Euro für Psychosozialen Förderkreis

Einen Scheck über 2500 Euro haben der Rotaryclub Hohenkarpfen-Tuttlingen und der Strickkreis am Mittwoch an den Psychosozialen Förderkreis übergeben. Irmgard Strohm, Hannelore Meurer, Ilse Roth, Doris Weiser (von links) und Ruth Buschle (ganz rechts) vom Strickkreis sowie Clubpräsident Helmut Schnell (Mitte) übergaben den Scheck an Vorsitzende Imke Brandes, Simone Vogler und Frieder Böhme vom Psychosozialen Förderkreis. Der Strickkreis Tuttlingen hatte Socken, Schals und Handschuhe gestrickt, die durch der Rotary Club Hohenkarpfen-Tuttlingen und Till Haendle, Rektor der Karlschule und Rotarier, mit einer seiner Schulklassen auf dem Wochen- und Ostermarkt verkauft wurden.