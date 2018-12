„25 Punkte hatte uns kaum einer zugetraut“

Ralf Volkwein (45) ist drauf und dran, bei der TSG Balingen eine Ära zu begründen. Der Wehinger übernahm im Herbst 2015 beim damals strauchelnden Eyachklub das Traineramt für die erste Mannschaft. Er coachte diese zunächst interimsweise, parallel zur U23, die er seit 2011 anführte. Erst hatte Volkwein, wohnhaft in Zimmern o.R., Lehrer in Rottweil, die „Zweite“ zum ersten Mal überhaupt in die Fußball-Verbandsliga geführt, dann die „Erste“ in der Oberliga vor dem Abstieg bewahrt und den Balingern zu dieser Saison schließlich den größten Erfolg der Klubhistorie beschert: Als Oberliga-Meister stieg der Amateurverein aus dem Zollernalbkreis in die Regionalliga auf. Unser Mitarbeiter Marcel Schlegel hat mit dem erfolgreichen Trainer gesprochen.

25 Punkte nach 20 Spielen zur Winterpause – und das als Aufsteiger in der Regionalliga: Hätten Sie das gedacht?

Zumindest hatte uns die Ausbeute von 25 Punkten kaum einer zugetraut. Auch die sogenannten Experten nicht. Ehrlich gesagt macht uns das etwas stolz.

Was genau macht Sie daran stolz?

Ich freue mich über die Entwicklung und die Moral der Mannschaft: wie geschlossen die Jungs auftreten; dass sie es als Amateure schaffen, Profifußballern unangenehm zu werden; und dass dies vom Publikum honoriert wird.

Um die Dimensionen zu verdeutlichen, die zwischen den wenigen Amateur- und den vielen Profiklubs der vierten Liga liegen, bezeichnen Sie Ihre Spieler zuweilen als „Feierabend-Kicker mit Ambition“. Nun überwintert die TSG auf Platz zehn, stellte unter anderem den Profis von Meister 1. FC Saarbrücken ein Bein. Stimmt dieser Vergleich noch?

Ich finde, ja. Andererseits haben wir als Aufsteiger in 13 von 20 Spielen gepunktet, waren fast immer auf Augenhöhe. Sicher ist, dass uns in der Rückrunde keiner mehr unterschätzen wird. Insofern bleibt die Mission „Klassenerhalt“ eine schwere.

In welchem Spiel haben wir die beste TSG Balingen gesehen?

Ich kann und will keines explizit hervorheben. Letztlich passte nur zwei Mal die Einstellung nicht: bei den ärgerlichen 0:3-Niederlagen gegen unsere direkten Konkurrenten aus Pirmasens und Walldorf. Ansonsten haben wir einige überragende Spiele gezeigt, uns jedoch manchmal nicht belohnt.

Welche Spiele stellten für Sie und die Mannschaft besondere Erlebnisse dar?

Das 1:1 in Offenbach am Bieberer Berg vor 5200 Zuschauern; das Spiel in Mannheim vor 4500 Zuschauern – und das trotz der 1:2-Niederlage beim SV Waldhof. Das waren für die Jungs und mich besondere Spiele, weil wir noch nie vor solchen Kulissen gespielt hatten. Der 2:1-Sieg gegen Saarbrücken und vor allem der 2:0-Erfolg im letzten Heimspiel vor der Pause gegen Ulm sind mir ebenfalls besonders in Erinnerung geblieben, weil die Mannschaft in diesen Spielen den Favoriten als klarer Underdog jeweils einen großartigen Fight zeigte. Gerade gegen Ulm haben die Jungs den Gegner ohne Unterbrechung beackert und traten auch spielerisch hervorragend auf – ja, vielleicht haben wir gegen Ulm unsere beste Leistung gezeigt.

Was geben Sie Ihren Spielern für die Rückrunde mit auf den Weg?

Dass wir demütig bleiben müssen und dass wir nur erfolgreich sind, wenn wir als Kollektiv funktionieren. Rational zu bleiben, ist wichtig. Für uns muss jedes Regionalliga-Spiel ein Highlight bleiben. Bei allem Außenseitertum dürfen wir allerdings auch nicht anfangen, schlechte Spiele schönzureden. Andererseits: Wenn man als Liganeuling von 20 Partien nur zwei versemmelt, hat man nicht so vieles falsch gemacht.

Sollte sich die TSG in der Regionalliga halten, was müsste sich dann im Verein ändern?

Wir haben genug Funktionäre mit Weitblick im Verein, die Entwicklungspotenziale suchen. Insgesamt gibt es natürlich einige Bereiche, in denen wir uns breiter aufstellen und professionalisieren könnten. Jedoch: Wir sind noch immer ein Amateurverein mit – gemessen an der Konkurrenz – bescheidenen finanziellen Möglichkeiten. Jeder von uns ist berufstätig, Fußball das Hobby. Das sollen keine Ausreden sein, sondern nur eines zeigen: Wir können keine großen Sprünge machen, sondern werden kleine Schritte gehen müssen.

Bis Ende Februar befindet sich die Liga in der Winterpause. Kam Ihnen diese gelegen?

Die Sommerpause war kurz, wir hatten nach der Meisterschaft kaum Zeit zu regenerieren. In der Oberliga waren wir stets der Gejagte, das strengt an, auch mental. Die neue Liga fordert die Jungs nun konditionell noch mehr, unser Spiel ist brutal laufintensiv. Logisch, dass das auf Dauer schlaucht und dass sich die Jungs gefreut haben, mal wieder die Beine hochlegen zu dürfen.

Balingen scheint durch den Aufstieg auch über die Grenzen des Zollernalbkreises hinweg bekannter geworden zu sein – auch aus Ihrer Heimatgegend kommen immer mehr Zuschauer in die Bizerba-Arena. Täuscht der Eindruck?

Ganz und gar nicht. Wir hatten zu Beginn der vergangenen Oberligasaison in Kolbingen ein Trainingslager und ein Testspiel gegen eine Heuberg-Auswahl. Schon danach hatte ich den Eindruck, dass sich mehr und mehr Menschen aus dieser Region für die TSG Balingen interessieren. Dieses Interesse hat mit dem Aufstieg in die Regionalliga definitiv zugenommen, es kommen Zuschauer aus den Kreisen Tuttlingen, Rottweil und so weiter zu uns – und das freut uns immens.