25-Jähriger hält in Tuttlingen die Polizei auf Trab

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es vor einem Lokal in der Unteren Hauptstraße in Tuttlingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen gekommen. Ein 25-jähriger Mann wurde dabei mehrfach geschlagen und getreten. Nach dem Streit soll der Geschädigte einen Unbeteiligten umgestoßen haben.

Anschließend flüchtete der 25-Jährige. Er konnte jedoch unmittelbar nach dem Vorfall von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Dabei zeigte sich der Mann renitent. Auf der Fahrt zur Blutentnahme griff der 25-Jährige unvermittelt einen Beamten an und versetzte ihm einen Schlag in den Unterleib. Auch im Krankenhaus verhielt sich der Beschuldigte aggressiv. Er beleidigte Mitarbeiter des Krankenhauses und Polizeibeamte. Nach Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Beschuldigte in Polizeigewahrsam genommen. Die anderen Beteiligten der Auseinandersetzung konnten bislang nicht ermittelt werden.

Am Sonntagabend fiel der 25-Jährige abermals unangenehm auf. Zunächst randalierte er im Ziegelweg, beging dort Sachbeschädigungen und flüchtete schließlich in Richtung Innenstadt. In der Unteren Vorstadt wurde der Mann von der Polizeistreife gesehen. Als die Beamten auf den 25-Jährigen zugingen, hob dieser die Arme und ging in Angriffshaltung auf die Polizisten zu.

Den Beamten gelang es, den Beschuldigten zu überwältigen. Sie wurden bei der Maßnahme nicht verletzt. Schließlich konnte der Mann beruhigt werden. Da bei ihm eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, kam er in ärztliche Behandlung. Gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung, versuchter Körperverletzung sowie Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt.