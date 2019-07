23 Mannschaften bei Elfmeterturnier

Beim traditionellen Elfmeter-Turnier des VfL Nendingen auf dem Sportgelände Häldele sind am Samstag insgesamt 23 Mannschaften, darunter auch zwei Damenteams, an den Start gegangen. Der Wettbewerb war spannend und hielt die Zuschauer in bester Stimmung.

Bei den Damen siegte das Team „Beerwatch“ gegen das Team „Lederhosen“. Bei den Herren gewann das Team „Boddelos“. Es folgte als Zweiter das Team „Hose 2“ und auf Platz drei landete „Hose 1“ Für diese erfolgreichen Mannschaften gab es Geldpreise, darunter auch ein Reisegutschein im Wert von 300 Euro.