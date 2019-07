23-Jähriger ist bester Nachwuchs-Polier

Der Nachwuchs-Polier des Jahres ist Angestellter beim Tuttlinger Unternehmen Storz. Valentin Kleber aus Tuningen ist als bester „Geprüfter Polier“ in Baden-Württemberg auf dem „Tag der Bauwirtschaft“ in Iffezheim mit einer Urkunde ausgezeichnet worden. Der 23-Jährige hat die elfwöchige Weiterbildung als Prüfungsbester seines Jahrgangs abgeschlossen. Er ist derzeit als Straßenbau-Vorarbeiter in der Niederlassung Donaueschingen des Verkehrswegebauers Storz eingesetzt.

Für Valentin sind Ehrungen inzwischen nichts Unbekanntes mehr. Vor vier Jahren wurde er von der IHK als landesbester und dann auch als bundesbester Baugeräteführer ausgezeichnet, in festlichem Rahmen in Berlin. 2018 schnitt er als bester Werkpolier ab. Bei Storz hat er den Beruf des Baugeräteführers als Azubi erlernt; derzeit wirkt er auf der bald fertiggestellten Baustelle der Tank- und Rastanlage in Rötenbach mit.

Während bei der Weiterbildung zum Werkpolier Technisches im Vordergrund steht, umfasst diejenige zum „Geprüften Polier“ sämtliche auf Baustellen im Hoch- und Tiefbau vorkommenden Inhalte, von der Vertragsvergabe bis zur Betriebsführung. Valentin bezeichnet sich selbst als „leistungsorientiert“, was er auf sein landwirtschaftliches Elternhaus zurückführt.

Beim „Tag der Bauwirtschaft“ trafen sich rund 500 Teilnehmer aus allen Baubranchen zu ihrer jährlichen Fachkonferenz. Für die Landesregierung war der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl aus Stuttgart angereist.