220 Mitarbeiter betroffen: Smith and Nephew schließt Standort in Tuttlingen

Die amerikanische Firma Richards Manufacturing Company, 1934 in Memphis gegründet, startet 1977 mit einer deutschen Niederlassung in Tuttlingen. In den Anfängen wurden Instrumente und HNO-Produkte vertrieben sowie endoskopische Produkte repariert. Anfang der 1980er Jahre begann die Produktion von Traumatologie-Produkten. 1986 erwirbt Smith & Nephew das Unternehmen. Die neue Firma heißt nun zunächst Smith & Nephew Richards Medizintechnik GmbH. 1988 wird ein weiteres Büro- und Lagergebäude in Tuttlingen gebaut, 1992 kommt eine Produktionshalle für traumatologische und endoprothetische Produkte hinzu. Heute heißt das weiterhin eigenständige Unternehmen in Tuttlingen Smith & Nephew Orthopaedics GmbH. Unter der Geschäftsführung von Josef Horstmann arbeiten hier rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Quelle: Homepage Smith and Nephew