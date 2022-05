21. Gauklerfest in Tuttlingen

„Die Gaukler sind zurück in der Innenstadt“, freut sich der Organisator Christof Manz. Musste das beliebte Gauklerfest im vergangenen Jahr noch corona-bedingt in ein Zelt ans Donauufer ausweichen, so übernehmen die Gaukler aus Österreich, der Schweiz und Deutschland an diesem Samstag wieder in der Tuttlinger Innenstadt das Geschehen.

In der Fußgängerzone rund um den Marktplatz findet am Samstag, 7. Mai das 21. Tuttlinger Gauklerfest statt. Von 11 Uhr bis 13 Uhr gestalten zunächst Menschen mit Behinderung die Bühne im Rahmen des Aktionstags „Unsere Stadt ist bunt“. Ab 13 Uhr treten die internationalen Gaukler auf zwei Bühnen auf dem Marktplatz und an der Stadtkirche auf. Gegen 19:00 Uhr gibt es am Marktplatz eine fulminante Elvis Presley Show, ehe eine Feuershow den Tag beendet.