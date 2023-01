Neuer Rekord: 2022 war so warm wie kein Jahr zuvor

Das Jahr 2022 war ein Jahr der Extreme, vor allem beim Wetter. Kurz zusammengefasst: Es war das wärmste Jahr seit Messbeginn gewesen, zu trocken und enorm sonnenreich, so der Tuttlinger Wetterexperte Jürgen Hieber.

Die Tuttlinger Niederschlagsaufzeichnungen haben im Januar 1891 begonnen, ab etwa 1900 sind auch monatliche Minimal- und Maximal-Temperaturen vorhanden. Ab Januar 1964 existieren tägliche Wetteraufzeichnungen. Auf diesen Daten basiert die Feststellung, dass es niemals zuvor so warm war wie 2022.

Diese Daten hat Jürgen Hieber im vergangenen Jahr gesammelt und ausgewertet:

Temperatur

Mit einer Durchschnittstemperatur von 10,01 Grad (Vorjahr 8,07 Grad) erreichte das Jahr 2022 erstmals die Zehn-Grad-Marke seit Beginn der Tuttlingen Wetteraufzeichnung. Bedenkt man, dass der Mittelwert vor 30 bis 40 Jahren noch bei sechs bis sieben Grad lag, ist seither eine Klimaerwärmung von rund drei Grad deutlich erkennbar. Allein in den vergangenen zehn Jahren wurde die Neun-Grad-Marke achtmal überschritten, und die Erwärmung schritt um ein weiteres Grad voran, „was eine bedenkliche Entwicklung ist“, wie Jürgen Hieber feststellt. Der Blick ins Archiv zeigt, dass besonders die Jahre 1977 und 1996 kalt ausgefallen sind. In beiden hatte das Jahresmittel nur 6,7 Grad erreicht. Die beiden bislang wärmsten Jahre waren 2015 und 2018, in denen der Jahresdurchschnitt bei 9,67 Grad lag – und nun überboten wurde.

Bis auf den April fielen sämtliche Monate teils deutlich zu warm aus. Die Höchsttemperatur des Jahres gab es am 19. Juni mit 36,9 Grad. Die bislang höchste je erreichte Temperatur wurde am 30. Juni 2019 mit brütend heißen 38,8 Grad in der Tuttlinger Innenstadt gemessen. Von den sehr seltenen Tropennächten (Tiefstwert nicht unter 20 Grad) gab es im vergangenen Jahr eine Tropennacht am 20.06.2022 mit einem Tiefstwert von 20,2 Grad.

Die tiefste Temperatur des Jahres wurde am 12. Dezember mit -15,5 Grad (Vorjahr -14,0 Grad) registriert. Die Erdbodentemperatur, gemessen in fünf Zentimetern Höhe, betrug sogar -17,1 Grad. In den Jahren 2012 mit -23,8 Grad, 1987 mit -25,1 Grad, 1985 mit -28,2 Grad, der 28.01.1942 mit -33,0 Grad und der Rekordwert vom 13.02.1929 mit -34,0 Grad, sank die Temperatur jedoch auf noch deutlich lausigere Extremwerte ab.

Das Jahr 2022 brachte es auf enorme 80 Sommertage (Vorjahr 35 Tage) von denen an 31 Tagen (Vorjahr 10 Tage) die Hitzemarke von 30 Grad erreicht und überschritten wurde. Denn Rekord hält bisher der Jahrhundertsommer 2003 mit 94 Sommertagen wovor 48 sogar Hitzetage waren. Frost gab es dagegen an 106 Tagen (Vorjahr 137 Tage) und Dauerfrost an 13 Tagen (Vorjahr 23 Tage).

Niederschlag

Mit einer Gesamtmenge von nur 733,4 Liter pro Quadratmeter (Vorjahr 803,9 L/qm) wurden 79,8 Prozent der Normalmenge von 919,54 L/qm eines Jahres erreicht. Das bisher nasseste Jahr war 2002 mit 1264,3 L/qm. Das bislang trockenste Jahr war 1949 mit nur 520,3 L/qm. Am 24. Juni brachten 36,7 L/qm (Vorjahr 31,0 L/qm) den höchsten Tagesniederschlag des Jahres. Schnee fiel im Januar, Februar und nochmals im April, jeweils aber nur in geringen Mengen. Den nächsten Schnee gab es erst wieder zum Ende der ersten Dezemberdekade, als es am 10. Dezember eine Schneehöhe von 14 bis 17 Zentimeter zu verzeichnen gab, der sich bis zum Beginn der Weihnachtswoche hielt, dann aber nach gefährlichem Eisregen nachfolgend in Rekordtempo dahinschmolz.

Das Jahr über wurden 163 Niederschlagstage (Vorjahr 178 Tage) gezählt. Davon fiel an 28 Tagen (Vorjahr 52 Tage) Schneeregen oder Schnee. Eine geschlossene Schneedecke gab es übers Jahr gesehen an 31 Tagen (Vorjahr 46 Tage) im Stadtbereich und an 54 Tagen (Vorjahr 69 Tage) in den schattigen und erhöhten Stadtrandlagen.

Sonnenscheindauer

Mit 2251,5 Sonnenstunden (Vorjahr 1887,2 Std.) war dies das bislang zweitsonnigste Jahr. Denn Rekord hält das Jahr 2003 auf, als die Sonne enorme 2514 Stunden schien. Nur 1540 Sonnenstunden gab es dagegen im Jahr 2010.

Am sonnenreichsten im Verlauf des Jahres war der Juli mit 329,8 Sonnenstunden (Vorjahres-Juni mit 235,5 Std.). Hierbei steht der Rekord bei 387 Sonnenstunden, erreicht im Juli 1994.

Wind

Im Verlauf des Jahres wurden wir von schweren Stürmen verschont. Mit 72,8 km/h, was Windstärke 8 entspricht, war es in der Tuttlinger Innenstadt am 8. April am windigsten. Deutlich windiger war es dagegen an so manchen Tagen in den exponierten Lagen des Landkreises Tuttlingen.

Witterung

Nebel gab es im Jahr 2022 an 24 Tagen (Vorjahr 23 Tage). Gewitter an 26 Tagen (Vorjahr 22 Tage).