2018 war gutes Jahr für Fürstenberg-Brauerei

Die Donaueschinger Fürstenberg-Brauerei ist mit dem vergangenen Geschäftsjahr sehr zufrieden. Geschäftsführer Georg Schwende sagte beim Neujahrsempfang der Brauerei: „Ich bin in guter Stimmung, weil 2018 mit dem Jahrtausendsommer für die Brauwirtschaft und damit auch für unsere Brauerei wirklich ein goldenes Jahr war.“

Die Brauerei konnte laut Pressemitteilung den Gesamtausstoß um 3,7 Prozent steigern, mit der Marke Fürstenberg waren es sogar 4,3 Prozent. „Besonders erfreulich ist die Entwicklung unseres Flaggschiffs Fürstenberg Premium Pilsener, mit dem wir in Baden-Württemberg unter den Top 5 der Marken-Pilsener liegen und Marktanteile hinzugewinnen konnten“, so Schwende.

Radler-Absatz verdoppelt

Auch das neue Fürstenberg Natur Radler verkaufe sich gut. Es habe alle Erwartungen weit übertroffen, der Radler-Absatz wurde nahezu verdoppelt. Ebenfalls positiv ist der Trend bei den alkoholfreien Produkten Fürstenberg Alkoholfrei und Fürstenberg Zitrus Radler alkoholfrei mit einem Plus von 7,4 Prozent.

Insgesamt hat die Fürstenberg Brauerei das Jahr 2018 gut abgeschlossen. Der Netto-Umsatz der Brauerei stieg um 4,3 Prozent. „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden und setzen den Trend werthaltiger und stabiler Ergebnisse wie in den vergangenen Jahren fort“, sagte Schwende.

Investitionen 2019 geplant

Für das Jahr 2019 hat sich die Fürstenberg-Brauerei einiges vorgenommen. So wurde in eine neue Entalkoholisierungsanlage investiert, damit die alkoholfreien Biere auf echte 0,0 Prozent umgestellt werden können. Damit trage man „einem Trend zu noch gesundheitsbewussterem Konsum“ Rechnung, heißt es in der Mitteilung.

Auch im Eventbereich engagiert sich Fürstenberg weiterhin, insbesondere bei den Konzerten und Festivals in der Region. „Musik und Events sind ein wichtiger Teil der Fürstenberg-DNA“, so Schwende. Darum wird auch der eigene Musik-Contest „Fürstenberg Lokal Derby“ fortgesetzt.

Ermutigt durch den fünften Bundesehrenpreis für Bier der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft blickt Schwende hoffnungsfroh in die Zukunft. „Das ist ein großes Lob an unsere Brauer, aber auch Ansporn in unseren Anstrengungen nicht nachzulassen.“ Der Fürstenberg-Geschäftsführer ist selbst bereits seit 25 Jahren im Unternehmen.