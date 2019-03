Seinen ersten Bericht als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Möhringen hat Christoph Herrmann bei der Jahreshauptversammlung der Wehr am Samstag in Möhringen abgegeben. Insgesamt hat die Wehr vergangenes Jahr 2000 Stunden für Einsätze und Übungsdienste geleistet.

Die Möhringer Wehr hat einen Mannschaftsstand von 93 Mitgliedern, davon 41 in der Einsatzabteilung, wovon vier Frauen sind. 36 Mitglieder gehören der Jugendfeuerwehr an und 16 Mitglieder der Altersabteilung. Die Wehr hatte 36 Einsätze zu bewältigen, davon neun Brände und Explosionen sowie 18 technische Hilfeleistungen. Acht Menschen hätten dabei gerettet werden können. Für zwei Personen sei jede Hilfe zu spät gekommen.

In diesem Jahr sei wieder der Bischofszeller Tag gemeinsam mit der Wehr aus der schweizerischen Partnerstadt Bischofszell am 7. September in Möhringen geplant.

Für die Jugend stehe in diesem nach längerer Pause wieder das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager an, das in Seitingen-Oberflacht stattfinden werde, so Christoph Herrmann. Amelie Keilbach wurde mit einem Geschenk bedacht. Sie ist nicht nur in der Wehr Mitglied, sondern gehört auch der Jugendfeuerwehr an, arbeitet aktiv in der Kreisjugendfeuerwehr mit und hat die Kindergruppe der Möhringer Wehr gegründet, die die erste in der Gesamtstadt gewesen sei.

Eine vorbildliche Arbeit bescheinigte Stadtbrandmeister Klaus Vorwalder der Wehr. Die Alarmierungsstrukturen sollen angepasst und ergänzt werden, damit überall das gleiche System angewandt werde, sagte er.

Für 40-jährigen aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr wurde Norbert Lewandowski geehrt. Für seinen 30-jährigen Dienst bei der Feuerwehr wurde Matthias Simmendinger ausgezeichnet. Für ihren 25-jährigen Dienst wurden Manfred Altmeyer, Alexander Wrobel und Christian Peters geehrt. Weiterhin wurden Andreas Frey, Dominik Häßler und Brian Cunningham für 20-jährigen, Amelie Keilbach für ihren 15-jährigen und Florian Schmutz für zehnjährigen Dienst bei der Wehr geehrt.

Zum Schriftführer wurde Andreas Frey gewählt. Zu Rechnungsprüfer wurden Bertram Singler und Peter Heller bestellt. In den Abteilungsausschuss wurden Amelie Keilbach, Florian Schmutz, Norbert Lewandowski, Alexander Wrobel und Matthias Simmendinger gewählt. Im Feuerwehrausschuss werden künftig Manfred Altmeyer, Christian Peters und Matthias Simmendinger vertreten sein.