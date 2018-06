2000 Besucher stürmen Ärztezentrum

Mehr als 2000 Besucher haben sich am Samstag im neuen Tuttlinger Ärztezentrum an der Neuhauser Straße umgeschaut. Arztpraxen, Pflegedienst, Physio- wie Ergotherapeuten und Labore waren auf den Ansturm gut vorbereitet, ebenso das DRK mit Leckereien vom Grill und die Meisterbäckerei Schneckenburger.

Im Ärztezentrum arbeiten mehr als 28 Mediziner in zwölf Praxen. Am Freitag, bei der offiziellen Feier, war deutlich geworden, dass das Tuttlinger Modell auch in anderen Landesteilen Schule machen soll.

Die Tuttlinger Bevölkerung nahm am Samstag das Angebot an, ohne Termin, ohne Sprechstunde und ohne akuten Anlass in den Praxen auch einmal hinter die Kulissen zu schauen und mit Ärzten, Therapeuten, Helferinnen und Pflegern ins Gespräch zu kommen. Dabei wurde deutlich, dass den Patienten die modernen, hellen und freundlichen Räume gut gefallen: „Besser als die dunklen Praxen früher“, war immer wieder zu hören. Positiv kam ebenfalls an, dass jede Praxis ihren eigenen Stil bei Ausstattung und Ausstrahlung gefunden hat.

Gut angenommen wurde auch das Engagement der Kassenärztlichen Vereinigung (KV): Am KV-Stand konnten die Besucher Blutdruck-, Cholesterin- oder Zuckerwerte messen lassen.

Wer nach dem Rundgang über vier Etagen Hunger verspürte, dem half das DRK: Tatkräftig mit Bratwurst, Pommes frites oder Steaks. (eb)